鼻子四大症狀要注意！鼻竇炎及早治療　避免嗅覺喪失

一名38歲全職主婦蔡小姐，因為過去3年多來鼻子常流出各色鼻涕、而且經常鼻塞，至阮綜合醫院耳鼻喉科就醫，在醫師的詢問下，她才驚覺，除了經常出現的惱人症狀，自己竟從沒聞到過兩個寶寶的「咘咘臭」和「乳香味」，也曾經沒發現菜燒焦而忘記關瓦斯。醫師林宏儒說，經檢查發現是鼻竇中充滿瘜肉，造成嗅覺神經壞死。

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蔡小姐有糖尿病和高血壓慢性病史，過去3年多來鼻子像沒拴緊的水龍頭，不斷的流出清白黃綠各色鼻涕，經常鼻塞、頭昏倦怠，看遍住家附近診所都診斷是感冒、過敏。經鼻竇內視鏡及電腦斷層掃描檢查，發現蔡小姐雙側鼻竇開口都有鼻瘜肉，8個鼻竇中有6個鼻竇充滿瘜肉，造成嗅覺神經壞死。

▲醫師以「功能性鼻竇內視鏡微創手術」搭配「導航立體定位」，更能精準處理難纏的慢性鼻竇炎等宿疾。（圖／阮綜合提供）

林宏儒指出，在台灣，慢性或急性鼻竇炎每5人就有1人，盛行率約20%。造成鼻竇炎的原因不外乎抽菸、空汙和過敏，部分患者因體質加上反覆感冒，容易刺激鼻黏膜反覆發炎、甚至增生鼻瘜肉，以致塞住鼻竇。患者若是在「鼻塞、黃鼻涕、嗅覺降低、臉部悶痛和頭痛」等四大症狀中，只要出現兩個，即可高度懷疑是鼻竇炎，強烈建議需要接受內視鏡或電腦斷層確定診斷，及早發現並治療，避免不可逆的永久性嗅覺喪失。另外，平常也應該保養鼻腔，以洗鼻器沖洗當作類似刷牙的習慣天天清洗，以減少懸浮微粒停留在鼻腔的時間繼而引發感染。