田馥甄奪百首單曲冠軍　BTS、LiSA都進榜

由Hit Fm聯播網舉辦的「2020 Hit Fm年度百首單曲」名單於今（29）日揭曉，總投票數突破5000萬大關，從374首歌曲中選出前100名，共計58首華語、18首英語、24首日韓單曲進榜。

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《無人知曉》專輯除了《無人知曉》獲得百首單曲冠軍外，《懸日》、《皆可》也進榜，

Not Tonight》。

▲盧廣仲演唱的主題曲《刻在我心底的名字》抱走「2020 Hit Fm年度百首單曲」第2名。（圖／Hit Fm聯播網提供）

▲LiSA演唱的《鬼滅之刃：劇場版無限列車篇》主題曲《炎》，拿下「2020 Hit Fm年度百首單曲」第3名。（圖／Hit Fm聯播網提供）

BTS防彈少年團的英文單曲《Dynamite》，去年發行後馬上空降美國告示牌百大單曲排行榜冠軍，打破Psy的《江南Style》在2012年創下的第2名紀錄。而該曲