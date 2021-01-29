田馥甄奪百首單曲冠軍 BTS、LiSA都進榜
記者吳雨婕/綜合報導
2021-01-29 18:55:19
由Hit Fm聯播網舉辦的「2020 Hit Fm年度百首單曲」名單於今（29）日揭曉，總投票數突破5000萬大關，從374首歌曲中選出前100名，共計58首華語、18首英語、24首日韓單曲進榜。由田馥甄《無人知曉》專輯中的《無人知曉》奪下冠軍寶座。
《無人知曉》專輯除了《無人知曉》獲得百首單曲冠軍外，《懸日》、《皆可》也進榜，田馥甄得知好消息時表示，「謝謝大家的支持，讓《無人知曉》專輯的《無人知曉》這首歌曲拿下冠軍，這首歌可以讓大家在感情上受挫時，能好好紓發、釋放情緒的一首歌，不過希望大家在新的一年可以感情順利過的開心，最後謝謝歌迷朋友的支持，祝福Hit Fm的聽眾朋友們新年快樂！」第2名則是由盧廣仲演唱的主題曲《刻在我心底的名字》奪下，歌曲唱出每個人的初戀，都跟史詩電影一樣偉大，第3名、第4名分別是林俊傑的《交換餘生》、《Not Tonight》。而這次異軍突起的無非就是因《鬼滅之刃：劇場版無限列車篇》，造成全台瘋狂的主題曲《炎》，一舉獲得百首單曲第5名的亮眼名次。演唱主題曲的LiSA隨著動畫人氣飆漲，知名度也提高，年底還首度獲邀登上紅白歌唱大賽。此外，BTS防彈少年團的英文單曲《Dynamite》，去年發行後馬上空降美國告示牌百大單曲排行榜冠軍，打破Psy的《江南Style》在2012年創下的第2名紀錄。而該曲票選成為2020年度百首單曲的第9名，首度以英文歌曲打進前10名。