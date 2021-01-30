林隆璇兒奪方文琳愛女第一次　粉絲樂見留言恭喜

演藝圈「擋泥板女神」掌門人方文琳二女兒齊薇，為林亭翰獻出首次MV跨刀演出，2人在林亭翰最新單曲、也是賀歲電影《金不厭詐》主題曲《想想》MV中，飾演想愛卻無法在一起的情侶檔。而齊薇則是首度出演MV，可以說是「第一次」就獻給了林亭翰。

我是廣告 請繼續往下閱讀

儘管2人在MV中飾演因家人反對而想愛卻不能愛的苦情情侶，但戲外2人的父母可說是和樂融融，林隆璇更要兒子林亭翰「加把勁」才能配上方文琳女兒。原來當年有著「同事情」林隆璇與方文琳，曾是同家唱片公司師兄妹，沒想到相隔30多年後，又因為彼此兒女拍戲再次結緣，讓2人直呼有緣之餘，林隆璇更自爆原本就打算牽線讓兒子認識方文琳的2個女兒，「

▲林亭翰（左）、齊薇在MV飾演情侶。（圖／青田音樂提供）

而對於林亭翰音樂才華誇讚不已的方文琳，還在臉書轉發