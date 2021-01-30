林隆璇兒奪方文琳愛女第一次 粉絲樂見留言恭喜
記者吳雨婕/綜合報導
2021-01-30 08:00:00
演藝圈「擋泥板女神」掌門人方文琳二女兒齊薇，為林亭翰獻出首次MV跨刀演出，2人在林亭翰最新單曲、也是賀歲電影《金不厭詐》主題曲《想想》MV中，飾演想愛卻無法在一起的情侶檔。而齊薇則是首度出演MV，可以說是「第一次」就獻給了林亭翰。
儘管2人在MV中飾演因家人反對而想愛卻不能愛的苦情情侶，但戲外2人的父母可說是和樂融融，林隆璇更要兒子林亭翰「加把勁」才能配上方文琳女兒。原來當年有著「同事情」林隆璇與方文琳，曾是同家唱片公司師兄妹，沒想到相隔30多年後，又因為彼此兒女拍戲再次結緣，讓2人直呼有緣之餘，林隆璇更自爆原本就打算牽線讓兒子認識方文琳的2個女兒，「恰巧他這次受邀去試鏡電影的客串角色，且對戲的女主角正好是齊薇，當時我特別陪亭翰去試鏡，還叮嚀亭翰在試戲時要多加把勁多跟齊薇互動，所幸後來試鏡成功！」而對於林亭翰音樂才華誇讚不已的方文琳，還在臉書轉發MV為他背書，沒想到才一PO就讓粉絲紛紛在底下留言說：「亭翰、齊薇在一起！根本是金童玉女，隆璇、文琳2人成親家。」最後更說：「反正兩人也到了可以做阿公、阿媽的年齡了！」粉絲的「補槍」讓林隆璇、方文琳笑說：「阿公、阿媽這4個字聽起來好沉重！」值得一提的是，2人在戲中配對當情侶，為了配合宣傳，他們還特別去烘焙坊去學做甜點提前過情人節，只見2人一起把蛋糕完成，就像真情侶互動。