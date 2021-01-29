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阿沁喊話Faye「我曾經的戀人」被譙　老婆花花發聲了

娛樂中心／綜合報導

2021-01-29 15:36:10

▲阿沁（左圖右）被酸民攻擊，老婆花花發聲力挺。（圖／花花IG）
▲阿沁（左圖右）被酸民攻擊，老婆花花發聲力挺。（圖／花花IG）
F.I.R.成員阿沁（黃漢青）日前上陸綜難得向昔日夥伴、舊愛Faye（詹雯婷）喊話，不僅邀請她同台，還稱呼對方為「我曾經的戀人」，一席話被部分網友砲轟矯情、沒把老婆花花（李汶靜）放眼裡，對此，花花昨（28日）透過社群媒體公開自身想法。
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▲阿沁在大陸選秀節目《天賜的聲音》對Faye喊話。（圖／新浪綜藝微博）
▲阿沁在大陸選秀節目《天賜的聲音》對Faye喊話。（圖／新浪綜藝微博）
▲阿沁在大陸選秀節目《天賜的聲音》對Faye喊話。（圖／新浪綜藝微博）
▲阿沁在大陸選秀節目《天賜的聲音》對喊話。（圖／）
▲阿沁在大陸選秀節目《天賜的聲音》對Faye喊話，無奈遭酸民湧入粉專攻擊。（圖／新浪綜藝微博）
花花在IG限時動態寫下長文，表態力挺老公阿沁，「大家都替我感受到不尊重，但其實我真的沒有感覺到不受尊重喔！」同時表示：「都這年紀了誰沒有前男女朋友，也是因為有誰曾經走進你的生命，儘管最後沒能留下，但也因此造就了今日的我們，每一段經歷都會成為我們的一部分，對於過去各種健康、公開的關係，我都是很感恩的。」
接著，花花笑說，大家應該跟她一樣沒到錄影現場，當然也沒聽過節目錄製時那段話的全貌，「節目經過剪輯這是肯定的，但其實有認真看節目的朋友，應該有看到那段話是（阿沁）在回應評審，評審拋問題，然後（阿沁）回答。」
對於某些沒看完影片就跟風圍剿的網友，花花語重心長表示：「現在這個時代大家一定要有媒體識讀力，真真假假、假假真真，接收到的訊息是否都是正確的呢？」文末，她衷心呼籲：「生而為人，請停止網路霸凌。人生有許多美好的事情等著我們去體驗，不要浪費太多時間在網路上。」
回顧阿沁在節目上解釋當初換主唱一事，舉手發誓絕對沒有趕走Faye，指雙方已認識20幾年，不可能不知道對方在想什麼，隨後公開喊話：「如果她願意的話，我在這邊邀請詹雯婷，Faye，我曾經的團員、我曾經的戀人，更是我們曾經的夥伴，我邀請妳回來，跟我們合唱，只要妳願意，這裡永遠是妳的家。」（編輯：楊穎軒）
▲花花力挺老公阿沁。（圖／花花IG）
▲花花力挺老公阿沁。（圖／花花IG）
▲花花力挺老公阿沁。（圖／花花IG）
▲花花力挺老公阿沁。（圖／花花IG）
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