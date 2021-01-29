美廉社首發新春酒福袋 2款高檔葡萄酒千元入手
記者劉雅文/台北報導
2021-01-29 15:34:52｜2021-01-29 15:40:32
揮別被疫情壓著打的2020年，為了喜迎2021年，各大量販、超市通路都紛紛推出新年福袋，美廉社也首推新春福袋，今年跟誠品合作要推出千元「酒福袋」。
這次聯名合作福袋，由誠品酒窖精選來自紐西蘭、義大利、法國隆河等13支精選葡萄酒，平均價位850元到1350元，來和美廉社熱銷款進口葡萄酒做搭配，千元福袋全台限量4000組，將從除夕（2/11）到初五（2/16），一連販售六天，另外福袋中也隨機配有堅果、果乾以及咖啡等。另外，向來以高端酒聞名的誠品酒窖，也另外跟美廉社社電商平台合作，推出誠品酒窖五款三千元福袋，嚴選2到3瓶，市價共4500到5200元的葡萄酒款，也同樣在除夕零時開賣。美廉社董事總經理邱光隆提到，目前美廉社全台門市共有783家，目前進口酒類銷量穩定，占整體營收4％。另外，全聯福利中心今年的新春福袋則是祭出雙頭獎，「Porsche Cayenne」保時捷休旅車跟「Tesla Model X」電動車，另外還準備了22部「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車，加上餐券、遊樂園門票、抵用券等，總計共有222名、市值近千萬。這回全聯牛年福袋限量12萬個，將從2月12日大年初一早上9點，在全台門市同步開賣，分別為「福利熊生肖福袋」與「萬國通路福箱」。其中，「福利熊生肖福袋」售價200元，享一次抽獎機會，全台限量10萬袋；而「萬國通路福箱」是用市價超過5千元的20吋四輪登機箱，售價1200元，還享6次抽獎機會，全台限量2萬個。
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