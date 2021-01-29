美廉社首發新春酒福袋　2款高檔葡萄酒千元入手

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美廉社攜手誠品，推出千元的新春酒福袋。（圖／記者劉雅文拍攝）

另外，全聯福利中心今年的新春福袋則是祭出雙頭獎，「Porsche Cayenne」保時捷休旅車跟「Tesla Model X」電動車，另外還準備了22部「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車，加上餐券、遊樂園門票、抵用券等，總計共有222名、市值近千萬。

這回全聯牛年福袋限量12萬個，將從2月12日大年初一早上9點，在全台門市同步開賣，分別為「福利熊生肖福袋」與「萬國通路福箱」。其中，「福利熊生肖福袋」售價200元，享一次抽獎機會，全台限量10萬袋；而「萬國通路福箱」是用市價超過5千元的20吋四輪登機箱，售價1200元，還享6次抽獎機會，全台限量2萬個。