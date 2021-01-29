痛批大國超買、壟斷 陳時中籲「疫苗應被視為防疫物資」
記者賴志昶／台北報導
2021-01-29 15:35:34
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（28）於節目上批評，某些大國在全球上超買、壟斷疫苗，且連世界衛生組織（WHO）也無法制止。對此，陳時中今於指揮中心記者會上再呼籲，疫苗應被視為防疫物資，不該被當作商品一樣囤積，如此有礙人類共同防疫。
針對昨日批評大國壟斷疫苗等言論，陳時中今表示，當初再與各國或平台談判疫苗時，有預想到會有人超買，但沒想到會超買這麼多，以口罩為例，原本設想是有人可能會超買到5盒，結果沒想到是買到5箱之多。另外，對於昨日批評WHO「不夠力」等語，陳時中今回應，他這種說法用詞不夠精準，應該是說WHO有心，但缺力，還是肯定他們與COVAX平台在國際疫苗協商上的表現。至於我國採買疫苗是否受到大國角力或其他政治因素所干擾，陳時中僅簡短提到，疫苗購買與談判會遇到的障礙有許多因素，「有阻力我們就一一去解決」，說更多可能干擾就會更大。那究竟是哪個大國在全世界搜刮疫苗？陳時中語待保留說，這部分上網有很多數據，都可以看得到；另外，目前全球對各國所做的防疫評比中，台灣唯一排名較差的就是疫苗採購能力，這確實就是因為有國家把疫苗當作是商品來囤積，導致人類共同對抗病毒的能力減弱。另外，有記者提問稱，未來若是國產疫苗發展順利，是否會開放給中國大陸購買？陳時中強調，如果未來國內疫苗需求能夠滿足，那要賣給其他國家也是樂見其成。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。