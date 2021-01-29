羽球／超狂！李洋、王齊麟直落二全勝晉級4強賽

台灣黃金男雙李洋、王齊麟組合，今天在世界羽聯年終總決賽小組賽第3場，以直落二擊敗的英國對手Marcus ELLIS與Chris LANGRIDGE，順利挺進4強，也拿下13連勝。

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麟洋配在泰國公開賽連續2周奪冠，目前氣勢如虹，遇到世界排名第22的英國組合，完全沒有問題，僅用41分鐘就擊敗對手。

即便已拿下4強門票，兩人並未鬆懈，首局先以21：17收下。

不過遇到對手頑強抵抗，麟洋配依舊連下4分，最終以21：13獲勝。

兩人在小組賽3戰全勝晉級，未來將朝著台灣首座男雙年終賽冠軍邁進。