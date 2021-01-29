他點出3位「台8凍齡女神」　網友不服：她才真凍齡！

本土劇8點檔捧紅不少藝人，演員們的一舉一動也容易造成網友討論，近日有網友在Dcard上發文表示，他選出自認3位超過40歲的「台8凍齡女神」，一查才發現，有些女神的實際年齡讓人驚訝，不過，許多網友討論後在留言區表示，這位女神根本勝過以上3位。
貼文一出引起網友討論，不過不少人認為原PO遺漏了42歲的江祖平，「江祖平比較凍齡」、「怎麼沒江祖平」、「祖平哥一票」、「我覺得江祖平也好正好凍齡」。其餘被點名的女星還有49歲的梁家榕、37歲的吳婉君、41歲的連靜雯等人。
記者薛羽彤/綜合報導
2021-01-29 15:56:49｜2021-01-29 16:15:14
本土劇8點檔捧紅不少藝人，演員們的一舉一動也容易造成網友討論，近日有網友在Dcard上發文表示，他選出自認3位超過40歲的「台8凍齡女神」，一查才發現，有些女神的實際年齡讓人驚訝，不過，許多網友討論後在留言區表示，這位女神根本勝過以上3位。
貼文一出引起網友討論，不過不少人認為原PO遺漏了42歲的江祖平，「江祖平比較凍齡」、「怎麼沒江祖平」、「祖平哥一票」、「我覺得江祖平也好正好凍齡」。其餘被點名的女星還有49歲的梁家榕、37歲的吳婉君、41歲的連靜雯等人。
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