他點出3位「台8凍齡女神」　網友不服：她才真凍齡！

本土劇8點檔捧紅不少藝人，演員們的一舉一動也容易造成網友討論，近日有網友在Dcard上發文表示，他選出自認3位超過40歲的「台8凍齡女神」，一查才發現，有些女神的實際年齡讓人驚訝，不過，許多網友討論後在留言區表示，這位女神根本勝過以上3位。

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▲網友發文討論台8凍齡女神。（圖 / Dcard）

× ▲網友發文討論台8凍齡女神。（圖 / Dcard）

原PO點出他心中的「台8凍齡女神」分別為，韓瑜、陳珮騏、高宇蓁。韓瑜最近在《天之驕女》的表現受到矚目，原PO認為「韓瑜水汪汪的超大眼睛超電人的，說是戲劇女神根本當之無愧，而且電視超高清看，她的皮膚幾乎是0瑕疵，跟陶瓷玻璃一樣光滑。」還說以為韓瑜只有28歲，沒想到她已經41歲，讓他感到不可思議。

▲▼韓瑜是許多人心中本土劇女神。（圖 / 韓瑜臉書）

× ▲▼韓瑜是許多人心中本土劇女神。（圖 / 韓瑜臉書）

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而陳珮騏近日也在《天之驕女》飾演織田雪一角，原PO稱讚她，「演技最精湛且戲路最廣泛的一位全方位演員，偶像劇、台語8點檔、電影、網路劇、舞台劇她都擔任重要角色過，我相信她繼續奮戰，得金鐘獎或金馬獎只是早晚的事情了！」且陳珮騏保養良好，沒有什麼年齡痕跡，原PO以為她才33歲左右，「結果陳珮騏其實已經43啦！」

▲陳珮騏演技備受肯定。（圖 / 陳珮騏臉書）

× ▲陳珮騏演技備受肯定。（圖 / 陳珮騏臉書）

高宇蓁的保養品品牌副業，經營得有聲有色，暌違多年沒出現螢光幕前，日前現身走秀時，服裝火辣展現好身材，膚質也不在話下，讓原PO直呼：「這有像42歲嗎！？ 這看起來根本是30歲輕熟女的完美身材啊！到底怎麼保養的，皮膚在反光欸！」

貼文一出引起網友討論，不過不少人認為原PO遺漏了42歲的江祖平，「江祖平比較凍齡」、「怎麼沒江祖平」、「祖平哥一票」、「我覺得江祖平也好正好凍齡」。其餘被點名的女星還有49歲的梁家榕、37歲的吳婉君、41歲的連靜雯等人。

▲▼高宇蓁身材火辣。（圖 / 高宇蓁臉書）

× ▲▼高宇蓁身材火辣。（圖 / 高宇蓁臉書）

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▲江祖平是許多網友公認的凍齡女神。（圖／江祖平臉書）