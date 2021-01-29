鴻海線上嘉年華邀蕭敬騰、A-Lin 特別獎抽5輛百萬汽車
記者許家禎/台北報導
2021-01-29 15:57:20
受到疫情影響，鴻海愛心嘉年華今年改為線上，並預計在2月6日（六）下午2點到5點登場。鴻海今（29）日指出，屆時除了有金曲歌王蕭敬騰、天生歌姬A-Lin現場Live大展歌喉外，歌手陳零九還會演出特別橋段，預告嘉年華尾牙風格將以科技化效果呈現，甚至用突破傳統的方式，把車子帶到尾牙場地，而全程也將在YouTube直播。
鴻海指出，日前公司內部也舉辦影片徵集活動，大手筆提供近300萬元獎金，鼓勵全球各地的員工拍攝活動短片，除了兩岸三地的員工之外，本次也獲得來自印度、美國、墨西哥、越南等海外員工，充滿創意影片。睽違十多年，鴻海嘉年華最受矚目的抽獎活動也再次出現汽車獎項，2021年現場特別獎將抽出5輛售價111.9萬元的納智捷URX七人旗艦款。其車款擁有12吋中控螢幕，全車環景影像以及ADAS等行車安全系統，是國產七人座銷售冠軍，也呼應鴻海在每年嘉年華希望能帶給員工及眷屬一同歡樂的理念。鴻海指出，今年特別獎抽獎現場會以即時連線call out的方式通知中獎人，不論是人在哪裏，美國、捷克、印度、巴西、中國大陸、越南的員工都有機會接到中獎通知的越洋電話。為此公司內部提醒員工，務必要留意電話鈴聲，以免錯過大獎機會。至於當天有沒有現金獎，鴻海則說「敬請期待」。鴻海之前指出，今年省下的實體布展、場地等開銷也直接回饋給員工，員工年終伴手禮額度從以往的每人1900元，提高到1萬元整。而今年雖取消實體嘉年華活動，但落實企業社會責任的理念並沒有喊停，仍有線上慈善義賣活動，邀請全台灣慈善團體，透過線上義賣平台的形式，讓所有鴻海人可以一起為社會盡一份心力。