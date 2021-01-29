國旅助攻！高鐵年終2個月 董事長加碼送1.2萬元獎金
記者陳致宇／台北報導
2021-01-29 16:01:55｜2021-01-29 16:02:02
因新冠肺炎疫情影響之下，國境管制民眾無法出國，反倒讓國旅迎來一波熱潮，台灣高鐵宣布，今年將發給每位員工個人基本薪資 2 個月年終獎金，另外董事長也加碼，再發給每個人 1 萬 2 千元定額獎金，預計農曆年前入帳。
高鐵表示，考量財務、營運狀況及風險評估，以及員工未來發展潛能或表現等因素核給員工年終獎金； 109 年度雖受新冠肺炎疫情影響，但考量全體員工於疫情肆虐時，仍堅守崗位戮力實施防疫工作，除獲得旅客信賴外，在運量方面亦有顯著回流。高鐵指出，董事長江耀宗為肯定員工之努力與貢獻，向董事會提案爭取並經董事會同意，核予本年度年終獎金為個人基本薪資 2 個月，再加給新台幣 1 萬 2 千元，以表達公司對員工的激勵與感謝之意。不過反觀航空業者，華航去（ 2020 ）年受疫情影響，前三季客運營收衰退超過 7 成，雖然貨運因艙位需求營收大幅成長，但全年度公司營收不盡理想，因此經與企業工會協商，除於 2020 年 12 月已核發 1 個月基本薪的年度獎金外，國內員工另將發放定額紅包春節激勵金 30,000 元，並循例核發三節獎金 10,000 元，感謝員工在過去一年的努力。長榮航空則表示，年終獎金發放會依據公司營運狀況而定，不便對外透露。