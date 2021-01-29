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盧秀燕視察魚市、果市　加強防疫平穩物價

記者柳榮俊/台中報導

2021-01-29 16:08:58

盧秀燕視察魚市、果市　加強防疫平穩物價
▲市長盧秀燕今凌晨前往台中魚市場與果菜批發市場視察了解防疫情形，並走訪關心魚貨及蔬果供銷情形(圖／柳榮俊攝2021.1.29)
農曆新年將至，台中市長盧秀燕今(29)日凌晨前往台中魚市場與果菜批發市場視察了解防疫情形，並走訪關心魚貨及蔬果供銷，向攤商拜早年；盧秀燕表示，今年市場價格及供貨維持穩定，市民可以安心，而為防範疫情，市場加強各項防疫措施，包括實施量測體溫、手部消毒及全面戴口罩，積極守護員工及顧客健康。
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盧秀燕凌晨4時30分在農業局長蔡精強、台中魚市場董事長李煥湘、總經理林芳標、漁業公會理事長林信富陪同下視察魚市場，一一走訪攤商，關心魚貨、年貨供應量與市場行情，更分享如何挑選魚貨、買到好魚；她也肯定攤商落實防疫，並發放口罩給大家，鼓勵持續做好防疫工作。
 
她強調，從現在到過年期間是消費者採買高峰期，對於現場攤商、消費者皆能落實防疫表示肯定，也呼籲民眾配合防疫措施，進入市場載口罩，量體溫、加強手部消毒，保護彼此健康。
 
盧秀燕表示，年關將近，市府關心中部地區魚肉蔬果供貨、價格及品質，去年雖受疫情影響，台中魚市場業績逆勢成長2.2%，拍賣量增加，今年價格到目前為止大致平穩，市府會繼續努力，讓市民過好年。
 
 魚市場表示，過年魚貨行情受年節影響雖有小幅上漲，但也在合理價格範圍內，當周平均日交易量約60噸、平均價格每公斤約144元，與去年春節平均價格持平；至於過年常用的白鯧魚，近一周平均價格「冷凍」部分每公斤約1,000元，「現撈」大尾每公斤約1,500元，價格尚屬合理。虱目魚價格每公斤平均價62元左右，交易量每日約4公噸上下；吳郭魚（台灣鯛）今年行情每公斤約50元，與去年每公斤51元相近，到貨量每日約5公噸左右，供應量平穩。
 
此外，現場媒體詢問外傳有業者將調漲台灣豬肉售價，市府因應措施？盧表示，今年元旦起中央開放萊豬進口，市府先前已超前部署跨局處組成專案小組，開始進行查價工作，台灣的豬肉價量平穩，沒有哄抬的理由，如有惡意哄抬或聯合壟斷行為，將予以處分。她也提醒，消費者一旦發現相關哄抬價格情形，一定要隨時向市府舉報。
 
盧秀燕隨後轉往台中果菜批發市場視察，並為果菜市場質譜快篩儀啟用揭牌，農業局蔡局長、行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所長張瑞璋、台中果菜運銷股份有限公司董事長莊乃慧、總經理余家彥、青果工會理事長林振聰皆出席見證。
 
盧秀燕指出，中市蔬果供應量大，市府重視「食安」，在台中果菜市場設置質譜快篩儀器，每品項檢驗結果約10到15分鐘即可出爐，且精準度高，嚴格為消費者健康把關；一台質譜儀經費約1千萬元，感謝行政院農委會農業藥物毒物試驗所補助480萬元，市府預計今年將再增設1台，讓檢驗量更高、更有效率。
 
台中果菜市場表示，春節水果供應量每日平均約為400至700餘噸，平均交易價格每公斤約47至52元間。蔬菜因氣候穩定，供應量充足，每日平均交易量約在140至180餘噸，平均交易價格每公斤落在18到22元間。過年期間除了有吉祥意涵的水果如柑桔類外，蜜棗、蓮霧、雪梨也相當熱賣；今年因節氣及氣候影響，國產應景水果減產，平均價格較去年略高。
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