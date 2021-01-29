盧秀燕視察魚市、果市　加強防疫平穩物價

農曆新年將至，台中市長盧秀燕今(29)日凌晨前往台中魚市場與果菜批發市場視察了解防疫情形，並走訪關心魚貨及蔬果供銷，向攤商拜早年；盧秀燕表示，今年市場價格及供貨維持穩定，市民可以安心，而為防範疫情，市場加強各項防疫措施，包括實施量測體溫、手部消毒及全面戴口罩，積極守護員工及顧客健康。

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盧秀燕凌晨4時30分在農業局長蔡精強、台中魚市場董事長李煥湘、總經理林芳標、漁業公會理事長林信富陪同下視察魚市場，一一走訪攤商，關心魚貨、年貨供應量與市場行情，更分享如何挑選魚貨、買到好魚；她也肯定攤商落實防疫，並發放口罩給大家，鼓勵持續做好防疫工作。

她強調，從現在到過年期間是消費者採買高峰期，對於現場攤商、消費者皆能落實防疫表示肯定，也呼籲民眾配合防疫措施，進入市場載口罩，量體溫、加強手部消毒，保護彼此健康。

盧秀燕表示，年關將近，市府關心中部地區魚肉蔬果供貨、價格及品質，去年雖受疫情影響，台中魚市場業績逆勢成長2.2%，拍賣量增加，今年價格到目前為止大致平穩，市府會繼續努力，讓市民過好年。

魚市場表示，過年魚貨行情受年節影響雖有小幅上漲，但也在合理價格範圍內，當周平均日交易量約60噸、平均價格每公斤約144元，與去年春節平均價格持平；至於過年常用的白鯧魚，近一周平均價格「冷凍」部分每公斤約1,000元，「現撈」大尾每公斤約1,500元，價格尚屬合理。虱目魚價格每公斤平均價62元左右，交易量每日約4公噸上下；吳郭魚（台灣鯛）今年行情每公斤約50元，與去年每公斤51元相近，到貨量每日約5公噸左右，供應量平穩。

此外，現場媒體詢問外傳有業者將調漲台灣豬肉售價，市府因應措施？盧表示，今年元旦起中央開放萊豬進口，市府先前已超前部署跨局處組成專案小組，開始進行查價工作，台灣的豬肉價量平穩，沒有哄抬的理由，如有惡意哄抬或聯合壟斷行為，將予以處分。她也提醒，消費者一旦發現相關哄抬價格情形，一定要隨時向市府舉報。

盧秀燕隨後轉往台中果菜批發市場視察，並為果菜市場質譜快篩儀啟用揭牌，農業局蔡局長、行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所長張瑞璋、台中果菜運銷股份有限公司董事長莊乃慧、總經理余家彥、青果工會理事長林振聰皆出席見證。

盧秀燕指出，中市蔬果供應量大，市府重視「食安」，在台中果菜市場設置質譜快篩儀器，每品項檢驗結果約10到15分鐘即可出爐，且精準度高，嚴格為消費者健康把關；一台質譜儀經費約1千萬元，感謝行政院農委會農業藥物毒物試驗所補助480萬元，市府預計今年將再增設1台，讓檢驗量更高、更有效率。

台中果菜市場表示，春節水果供應量每日平均約為400至700餘噸，平均交易價格每公斤約47至52元間。蔬菜因氣候穩定，供應量充足，每日平均交易量約在140至180餘噸，平均交易價格每公斤落在18到22元間。過年期間除了有吉祥意涵的水果如柑桔類外，蜜棗、蓮霧、雪梨也相當熱賣；今年因節氣及氣候影響，國產應景水果減產，平均價格較去年略高。