NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

快析輿情：「這位先生」得面臨兩大防疫課題

記者張志康/綜合報導

2021-01-29 16:10:14

▲中央流行疫倩指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者顏真真攝）
▲中央流行疫倩指揮中心指揮官陳時中，在可見的未來，必須面對疫苗及普篩兩大防疫課題。（圖／NOWnews資料照，記者顏真真攝）
自去年底紐西蘭籍機師確診、感染1例本土病例，到最近爆發部立桃園醫院群聚感染，國內新冠疫情的控制及防疫策略，成為國內近來的熱門話題。而隨著近來疫情持續升溫，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫監測，過去7日有關防疫的討論，以「疫苗」聲量最高、「普篩」的話題好感度最低。但這也成為了中央流行疫情指揮中心指揮官、「這位先生」陳時中接下來必須面對的兩個課題。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲疫苗與普篩是未來陳時中必須面對的防疫課題。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）
▲疫苗與普篩是未來陳時中必須面對的防疫課題。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）
據QuickseeK快析輿情監測，過去7天有關防疫的話題中，疫苗相關討論聲量最高，占整體的35%，話題好感度也最佳。究其原因，可能是因陳時中表明「不用中國疫苗」，消除部分支持者對中國製的疑慮，讓話題好感度提升。
但在此同時，全球主要國家陸續啟動疫苗施打計畫，也有台灣民眾望眼欲穿，使聲量高漲。在今（29）日指揮中心記者會中，陳時中就承認，新冠疫苗已遭特定大國壟斷，談到這兩天「晶圓換疫苗」的話題，陳時中也認為是可以嘗試的方向。也進一步顯示到目前為止，台灣在取得新冠疫苗這件事情上，還有努力的空間。
▲QuickseeK快析輿情資料庫監測顯示，快篩這個議題雖然聲量不大，但與陳時中的相關度卻很高。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）
▲QuickseeK快析輿情資料庫監測顯示，快篩這個議題雖然聲量不大，但與陳時中的相關度卻很高。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）
至於普篩議題，雖整體聲量不高，但話題好感度居末。部桃疫情警報尚未解除，自費篩檢困難重重，除了有資格限制，高昂價格也遭輿論批評。QuickseeK快析輿情進一步比對各議題和陳時中的關聯性，發現「普篩」和陳時中的關聯性高達0.79，居所有議題龍頭。
長期以來，指揮中心不斷以偽陽性、偽陰性的擔憂，拒絕普篩。如今疫情增溫，部分民眾不再為指揮中心所說動，認為應透過普篩，找到更多的感染源，或是透過篩檢，以證明自己健康。指揮中心不願普篩，將疫情散布的訊息控制在手上，導致輿論將矛頭指向了陳時中，讓陳時中和普篩的關聯性居冠。
整體來說，面對疫情持續嚴峻，國人對疫情仍惶惶不安，陳時中確實需花心思，好好回應民眾在疫苗及普篩的疑慮。台灣能否挺過這波嚴峻的疫情讓人憂心，若形成「疫情當前，執政黨不給疫苗，又不讓篩檢」的社會氛圍，恐怕陳時中會背上「政治防疫」的罵名，國人對指揮中心的信任感也將隨之降低。
關鍵字

NOW民調中心

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

繼續作答
帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

您覺得防疫期間外送員在醫院與市區間送餐是否會成為防疫破口？

會造成防疫破口
不會造成防疫破口
43.75%56.25%
2021-01-28-2021-02-03

蔡英文下令保黃捷不被罷免！您覺得民進黨該出手保黃捷嗎？

贊成
不贊成
27.27%72.73%
2021-01-26-2021-02-01
即時
推薦閱讀