快析輿情：「這位先生」得面臨兩大防疫課題

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據QuickseeK快析輿情監測，過去7天有關防疫的話題中，疫苗相關討論聲量最高，占整體的35%，話題好感度也最佳。究其原因，可能是因陳時中表明「不用中國疫苗」，消除部分支持者對中國製的疑慮，讓話題好感度提升。但在此同時，全球主要國家陸續啟動疫苗施打計畫，也有台灣民眾望眼欲穿，使聲量高漲。在今（29）日指揮中心記者會中，陳時中就承認，新冠疫苗已遭特定大國壟斷，談到這兩天「晶圓換疫苗」的話題，陳時中也認為是可以嘗試的方向。也進一步顯示到目前為止，台灣在取得新冠疫苗這件事情上，還有努力的空間。
至於普篩議題，雖整體聲量不高，但話題好感度居末。部桃疫情警報尚未解除，自費篩檢困難重重，除了有資格限制，高昂價格也遭輿論批評。QuickseeK快析輿情進一步比對各議題和陳時中的關聯性，發現「普篩」和陳時中的關聯性高達0.79，居所有議題龍頭。長期以來，指揮中心不斷以偽陽性、偽陰性的擔憂，拒絕普篩。如今疫情增溫，部分民眾不再為指揮中心所說動，認為應透過普篩，找到更多的感染源，或是透過篩檢，以證明自己健康。指揮中心不願普篩，將疫情散布的訊息控制在手上，導致輿論將矛頭指向了陳時中，讓陳時中和普篩的關聯性居冠。整體來說，面對疫情持續嚴峻，國人對疫情仍惶惶不安，陳時中確實需花心思，好好回應民眾在疫苗及普篩的疑慮。台灣能否挺過這波嚴峻的疫情讓人憂心，若形成「疫情當前，執政黨不給疫苗，又不讓篩檢」的社會氛圍，恐怕陳時中會背上「政治防疫」的罵名，國人對指揮中心的信任感也將隨之降低。