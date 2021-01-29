男星路邊驚見暴力事件 上前大吼後結果糗爆了
記者吳雨婕/台北報導
2021-01-29 17:49:24｜2021-01-29 17:54:49
歌手王振諾於今（29）日來參觀「I LOVE BANKSY特展」，王振諾讚BANKSY的作品擅於描寫社會，他也自爆曾經在公園旁，聽到女同學大喊，「不要這樣子！拜託！不要！」當下以為發生暴力事件，立刻衝上前去勸阻，沒想到原來是學生們在慶生，讓他糗到不行。
藝術家BANKSY大量畫作首次來台長期展出，展件包含經典的塗鴉、複印、設計專輯等代表作品，並依抗爭、資本主義、政治、戰爭、暴力等主題分為8個展區，王振諾分享令他印象深刻的作品是《擲花者》：「給我的對比感很重，丟的動作是很暴力的，但花是很柔和純潔的，很強烈的對比，對想象力是很大的衝擊。」聊起暴力，他笑說有一次跟同學吃飽散步在忠孝復興站附近的公園，忽然聽到一個女生慘叫不要不要，轉頭看到一群人圍在那邊，以為有人在欺負女生，就立刻上前去大吼：「你們在幹什麼！」結果是一群學生在砸蛋糕刮鬍泡慶生，當下讓他尷尬不已。被問到有沒有做過叛逆的事情，他表示做過最叛逆的事是離家出走，「以前高中跟爸爸都會因為很小的事情吵架，像是不接他電話之類的。有一次忙著打報告的時候，爸爸叫我去拔草，我就說晚點拔，但爸爸誤會以為我不拔顧著打電動，所以就越吵越兇。」吵到後來爸爸說，「不拔草就不要住在家裡，他一氣之下就跑去搭客運，從高雄北上到台北的朋友家住。後來被姊姊發現，電話講很久才把他勸回家。