男星路邊驚見暴力事件　上前大吼後結果糗爆了

歌手王振諾於今（29）日來參觀「

I LOVE BANKSY

特展」，

王振諾讚BANKSY

的作品擅於描寫社會，他也自爆曾經在公園旁，聽到女同學大喊，「不要這樣子！拜託！不要！」當下以為發生暴力事件，立刻衝上前去勸阻，沒想到原來是學生們在慶生，讓他糗到不行。

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藝術家BANKSY

大量畫作首次來台長期展出，展件包含經典的塗鴉、複印、設計專輯等代表作品，並依抗爭、資本主義、政治、戰爭、暴力等主題分為8個展區，王振諾分享令他印象深刻的作品是《擲花者》：「給我的對比感很重，丟的動作是很暴力的，但花是很柔和純潔的，很強烈的對比，對想象力是很大的衝擊。」

聊起暴力，他笑說

▲王振諾自爆糗事。（圖／寬宏藝術提供）