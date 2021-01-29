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國道春節實施高乘載管制、0至5時免收費　好走時段報你知

記者陳致宇／台北報導

2021-01-29 16:28:28｜2021-01-29 16:28:36

網友分享自己在國道上面禮讓警車，卻反而被開罰單，讓他非常不解。（圖／NOWnews資料照片)
▲春節連假將屆，高速公路局研判初一至初三以返鄉及旅遊之南向車流為主，初三至初五以收假北向車流為主。（圖／NOWnews資料照片)
春節連假將屆，高速公路局研判初一至初三以返鄉及旅遊之南向車流為主，初三至初五以收假北向車流為主，除針對國 1 、國 3 及國 5 部分路段及時段實施高乘載管制，另外也實施暫停收費、入口閘道封閉、開放路肩等措施，同時參考近 3 年春節連假交通量及交通特性，預估較好走的時段供民眾參考。
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高公局表示，春節連假為 2 月 10 日至 16 日，交通需求以過年返鄉及旅遊旅次為主，研判初一至初三以返鄉及旅遊之南向車流為主，初三至初五以收假北向車流為主。收費措施部分，連假期間採單一費率，國 3 「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再 8 折收費，每日 0 至 5 時國道全線暫停收費。
高公局另針對國 1 、國 3 及國 5 部分路段及時段實施高乘載管制， 2 月 12 日至 14 日，每日 6 至 12 時，實施國 5 南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制； 2 月 14 日至 16 日，每日 14 至 21 時，實施國 5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制，國 5 北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整； 2 月 14 日至 15 日，每日 13 至 18 時，實施國 1 北向高雄端至湖口、國 3 北向九如至大溪入口匝道高乘載管制。
▲高公局春節期間針對國
▲高公局春節期間針對國 1 、國 3 及國 5 部分路段及時段實施高乘載管制。（圖／高公局）
 
此外，部分路段及時段實施入口匝道封閉，除現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛，並且視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制，國 5 也會機動實施大客車通行路肩及主線儀控。
高公局參考近3年春節連假交通量及交通特性，預估較好走的時段，小年夜到初三（ 2 月 10 日至 14 日）期間，南向旅遊或返鄉之用路人，可多利用下午 13 時後時段；初三至初五（ 2 月 14 日至 16 日）北向返回工作崗位之用路人，可多利用上午 12 時前時段。
高公局提醒， 2 月 14 日、 15 日初三、初四為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，國5及西部國道部分北向路段恐將壅塞至隔日凌晨始逐漸紓解，因此，建議北返民眾可延後至初五上午時段出發，避開車流過度集中時段。
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