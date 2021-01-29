六都失業率中市退步 議員要求市府對症下藥
記者柳榮俊/台中報導
2021-01-29 16:58:00
勞動部統計109年全年度失業率近期出爐，台中市的失業率高達3.9%，從六都第一低退步到六都第三。民進黨市議員賴佳微、江肇國、周永鴻批，盧秀燕市長上任後，整體失業率節節攀升，已經多次提醒市府要謹慎提出對策來應對疫情所造成的產業轉變與失業潮，現在勞工局長還懸缺一個半月，更難以看出盧市府對於改善台中就業環境有何決心。
市府勞工局代理局長羅群穆表示，依據行政院主計總處發布109年人力資源調查統計，受疫情影響，109年台灣各縣市全年失業率平均3.85%，較108年上升0.12%，其中台中市平均3.9%，六都中排名第三，僅次於台南市及高雄市(同為3.8%)。賴佳微表示，從盧秀燕執政的第一個上半年，失業率就有提升的現象。當時提出警訊，要求市府注重台中市整體失業率上漲的情形。想不到去年的全年統計出爐，台中市連續四年引以為傲的六都最低失業率，竟然會中斷在盧秀燕市長手中。而勞工局長之前爆出花邊新聞請辭後，到現在局長的懸缺已經快一個半月，難道是好人才難覓？這樣只會更難以看出盧市長對於失業率問題的處理有何作為。江肇國表示，上個會期已點出台中失業率逐漸提升的問題，至今卻未見市府的因應措施有展現任何成效，實在令人質疑市府的效率與能力。國際疫情迫使整體失業率上升雖屬合理，但這樣的特殊狀況正能考驗市府在面對危機之下的應變能力，台中市政府應反思並借鏡在疫情中表現更好的地方政府，而不是每天只想著如何去發布美化過後的數據。周永鴻表示，這個數字打破從林佳龍任內開始保持的連續四年六都最低失業率的紀錄，給了盧秀燕團隊非常大的警訊。之前在議會質詢時，我警示盧市長在她執政下的台中市政府一直以煙火式的短期活動作為政策主軸，但是對於城市整體的發展上，無論是在產業、觀光或是勞工政策都缺乏實質的願景與具體方向，會讓民眾不清楚盧市長要把台中市帶往哪個方向。議員指出，盧秀燕市長上任至今，不斷打著「幸福城市」的稱號，但實際上台中不但低薪，失業率更是逐步提高。倘若市府永遠只會對進步的數字做宣傳，負面的情況卻選擇性逃避，未來衍伸的不單只是高失業率，背後連帶的家庭衝突、人才流失、社會安全等恐將是更棘手的問題。議員們呼籲，市府應當正視當前的狀況對症下藥，努力解決問題。 為提升勞工就業率，勞工局持續透過「推動職務再設計」、「提升雇主僱用意願」及「加強就業媒合」三大措施，協助中高齡民眾重返職場，去年共協助8,307名中高齡者就業，求職就業率達73%；另去年也整合創業資源，成立「台中市青年一站式創業服務站」，透過就業金安薪獎勵，共補助台中市青年1,807人次、共1,670萬多元，協助青年穩定就業。 同時，為強化就業媒合服務，勞工局去年舉辦全國首場視訊就業博覽會，當日媒合率近7成，未來將持續加強與全市各廠協會、工會、學校合作，協助媒合優質人才，預計111年再承接台中就業中心業務，持續擴充在地就業服務能量。