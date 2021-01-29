六都失業率中市退步　議員要求市府對症下藥

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市府勞工局代理局長羅群穆表示，依據行政院主計總處發布109年人力資源調查統計，受疫情影響，109年台灣各縣市全年失業率平均3.85%，較108年上升0.12%，其中台中市平均3.9%，六都中排名第三，僅次於台南市及高雄市(同為3.8%)。

為提升勞工就業率，勞工局持續透過「推動職務再設計」、「提升雇主僱用意願」及「加強就業媒合」三大措施，協助中高齡民眾重返職場，去年共協助8,307名中高齡者就業，求職就業率達73%；另去年也整合創業資源，成立「台中市青年一站式創業服務站」，透過就業金安薪獎勵，共補助台中市青年1,807人次、共1,670萬多元，協助青年穩定就業。

同時，為強化就業媒合服務，勞工局去年舉辦全國首場視訊就業博覽會，當日媒合率近7成，未來將持續加強與全市各廠協會、工會、學校合作，協助媒合優質人才，預計111年再承接台中就業中心業務，持續擴充在地就業服務能量。