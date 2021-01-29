網友挑戰百人解鎖！意外抖出極品集散地

近期有網友在PTT論壇上分享2020年為自己立下了解鎖百人斬的成就，雖然最後達成率只有99%，但豐富的閱歷也讓他統計魂燃燒，分析出有什麼樣條件的跑友最優質。原PO表示，自己會透過社群平台和交友軟體來尋找對象，也根據過往經驗列出各個平台約到的數量及簡略心得。其中，PTT論壇所約到的對象通常赴約率高，共成功約出21人，而iPair則是年齡層廣泛，而且可以約到相當極品的主播，另外在PTT西斯版上討論度極高的JD，經原PO實測共約出15人，雖每月都需要VIP費用，但裡面的女生據說都很大膽又好約，因此在實測好約度中排名第三。

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▲網友分享親身實測的結果，不僅整理出最極品組合還分析其使用平台和好約度。（圖/ 擷取自PTT）

× ▲網友分享親身實測的結果，不僅整理出最極品組合還分析其使用平台和好約度。（圖/ 擷取自PTT）

除了平台的心得分享以外，原PO也根據生肖、血型及星座來列出赴約數量的比例分析，其中生肖屬虎、射手座或是O型血型的對象赴約率較高。原PO進一步說明，約到「虎」女就像是中大獎一樣，屬虎的女生通常技巧高超、表現主動，而射手座則是情趣女王，配合度最高。至於血型O型的女生赴約率高，原PO則認為只是因為人數本來就多，私心還是最喜歡B型的女生，是典型的敢說敢做、膽子大花招多的類型。

另外，原PO也表示自己在達成百人斬的過程中，希望可以約到年齡差一輪的對象，這點也在元老級的交友軟體iPair上達成，能夠一路從18歲約到58歲。而且iPair上的主播顏值、身材及技巧都非常優質，堪稱極品中的極品，雖然需要放長線經營，但成功約到的時候可謂升天。

文章一出引發網友留言討論，還有網友求教學。原PO也表示，自己在過程中真的有種「精盡人亡」的感覺，但還是盡力想要解鎖「百人斬」的成就。經過原po實際統計後也發現生肖屬虎、射手座且血型B型的組合最為銷魂，讓人回味再三。

