雙十公車「市民限定」綁卡　捷運站2月起調整服務時間

配合台中捷運綠線列車正線運轉測試，台中捷運公司今(29)日宣布，自2月1日起6處捷運車站綁卡，周末服務時間為8時30分至17時30分維持不變，周一至五則恢復為17時至21時，讓原本支援「市民限定」綁卡服務的捷運車務人員，陸續回歸原工作崗位進行車輛測試作業。

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台中捷運公司說，「市民限定」雙十公車優惠新制自今年元旦上路，捷運公司配合市府新政策，自去年12月1日於捷運綠線松竹站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站、大慶站及烏日站提供綁卡服務，並自去年12月4日起延長服務時間，截至目前共服務6萬多人次。

台中捷運公司表示，為進行捷運綠線18列車半永久聯結器新軸心安裝後正線運轉測試，原支援綁卡服務的車務人員將陸續回歸原工作崗位進行車輛測試作業，因此6處捷運車站綁卡服務將於2月起恢復原服務時間，即週一至週五自目前的9時至21時，恢復為17時至21時；週六、日則維持8時30分至17時30分不變。

此外，春節期間捷運車站將於2月11日至14日（除夕至初三）暫停綁卡服務、2月10日（小年夜）、2月15至16日（初四至初五）則調整服務時間為9時至17時，2月17日（初六）後即恢復為原服務時間，敬請民眾留意避免撲空。

交通局也提醒，符合優惠資格的民眾，可至以上6處捷運站或其他市府公布的申請地點辦理綁卡，民眾可透過「市民限定」網站( https://idoor.taichung.gov.tw/ )或臨櫃填寫申請表，再以規定身份證件及電子票證辦理綁卡，即可快速完成綁定作業。各申請地點皆安排人員引導及協助，並提供市民限定網站QR code、流程宣導資料供民眾參考。