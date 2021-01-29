周錫瑋朱立倫都重用 新北宣布劉和然接任副市長
記者陳志仁/新北報導
2021-01-29 16:46:10
新北市政府今(29)日表示，前副市長吳明機轉任新北大眾捷運股份有限公司董事長後，副市長一職由副秘書長劉和然接任，人事命令於同日生效；侯友宜希望借重劉和然的管理及教育、文化、環保的長才，讓新北市的市政更順暢。
侯友宜指出，劉副秘書長積極負責認真，尤其這麼多年來他擔任過環保局長、教育局長，兩度擔任副秘書長，都有非常傑出的表現，所以特別借重他的管理及教育、文化、環保的長才來擔任副市長，讓新北市多一個能夠在這些領域裡面協調溝通、管理的副市長，希望經過他的領導、協調溝通，讓新北市的市政更順暢。新任新北市副市長的劉和然（男，53年次）為國立臺灣科技大學管理學博士，一路從基層老師做起，辯才無礙，更是少數能橫跨六位藍、綠縣市首長的文官；劉和然曾任前臺北縣教育局長鄧運林的府會聯絡人、臺北縣立義學國民中學校長、臺北縣政府教育局局長、新北市政府顧問、新北市政府環境保護局局長、新北市政府副秘書長。劉和然在前台北縣長周錫瑋主政時，從義學國民中學校長轉任教育局長，周錫瑋卸任後還拜託接棒的前新北市長朱立倫照顧「劉和然」等四人；善於溝通協調的劉和然，從新北市政府顧問先升任副祕書長，再出任新北市政府環境保護局局長，侯友宜就任新北市長後再度回鍋新北市政府副秘書長一職，如今再高升副市長，也表達侯友宜對他的高度肯定與信任。