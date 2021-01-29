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周錫瑋朱立倫都重用　新北宣布劉和然接任副市長

記者陳志仁/新北報導

2021-01-29 16:46:10

▲新北市環保局長劉和然拿出環保署副署長詹順貴當年參加反燃煤電廠遊行照片，呼籲要堅持捍衛環保價值，讓深澳電廠回歸專業評估。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.04.16）
▲善於溝通協調的劉和然高升副市長，也表達新北市長侯友宜對他的高度肯定與信任。（圖/資料照）
新北市政府今(29)日表示，前副市長吳明機轉任新北大眾捷運股份有限公司董事長後，副市長一職由副秘書長劉和然接任，人事命令於同日生效；侯友宜希望借重劉和然的管理及教育、文化、環保的長才，讓新北市的市政更順暢。
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侯友宜指出，劉副秘書長積極負責認真，尤其這麼多年來他擔任過環保局長、教育局長，兩度擔任副秘書長，都有非常傑出的表現，所以特別借重他的管理及教育、文化、環保的長才來擔任副市長，讓新北市多一個能夠在這些領域裡面協調溝通、管理的副市長，希望經過他的領導、協調溝通，讓新北市的市政更順暢。
新任新北市副市長的劉和然（男，53年次）為國立臺灣科技大學管理學博士，一路從基層老師做起，辯才無礙，更是少數能橫跨六位藍、綠縣市首長的文官；劉和然曾任前臺北縣教育局長鄧運林的府會聯絡人、臺北縣立義學國民中學校長、臺北縣政府教育局局長、新北市政府顧問、新北市政府環境保護局局長、新北市政府副秘書長。
劉和然在前台北縣長周錫瑋主政時，從義學國民中學校長轉任教育局長，周錫瑋卸任後還拜託接棒的前新北市長朱立倫照顧「劉和然」等四人；善於溝通協調的劉和然，從新北市政府顧問先升任副祕書長，再出任新北市政府環境保護局局長，侯友宜就任新北市長後再度回鍋新北市政府副秘書長一職，如今再高升副市長，也表達侯友宜對他的高度肯定與信任。
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