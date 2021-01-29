今年首例漢他病毒 五旬翁住家周邊捕獲14隻老鼠
記者孫唯容/綜合報導
2021-01-29 16:52:50
疾管署今（29）日表示，國內出現今年首例漢他病毒症候群（出血熱）病例，是一名居住高雄市的50多歲男性，主要活動地為住家周邊，住處有鼠類出沒，因此感染，呼籲民眾注意清潔，並且留意環境中老鼠會出沒的路徑。
疾管署指出，該名男性主要活動地為住家周邊，由於住處曾有鼠類出沒，因此感染﹔個案1月8日起陸續出現畏寒、疲倦、盜汗等症狀，曾至診所就醫，1月15日因症狀未改善，且出現發燒頭痛症狀，前往醫院就醫並收治住院，經通報檢驗確診；個案目前狀況穩定，已出院返家休養，同住家人無疑似症狀。衛生單位已前往個案住家周邊進行疫情調查、環境消毒及民眾衛教等防治工作，截至1月28日，共放置55個鼠籠，並已捕獲14隻老鼠。疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的嚙齒類動物咬傷，就有感染風險。漢他病毒出血熱感染後潛伏期為數天至兩個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭。根據統計，國內去(109)年累計11例漢他病毒症候群病例，高於2016至2019年累計數(分別為4、0、1、3例)；個案居住地為高雄市5例、屏東縣3例、新北市2例、基隆市1例﹔疾管署呼籲民眾，農曆春節將至，提醒民眾大掃除時，如發現鼠類排泄物，請佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後清除。