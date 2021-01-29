今年首例漢他病毒　五旬翁住家周邊捕獲14隻老鼠

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統計，國內去

年累計

例漢他病毒症候群病例，高於

至

年累計數

分別為

、

、

、

例

；個案居住地為高雄市

例、屏東縣

例、新北市

例、基隆市

例

﹔

農曆春節將至，提醒民眾大掃除時，如發現鼠類排泄物，請佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水

市售漂白水

公升清水

潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用

分鐘後清除。