搶攻春節伴手禮億元商機 糕點業競推最潮禮盒衝一波

搶攻春節伴手禮億元商機，甜點烘焙業競端神級名品搶市。世界甜點冠軍陳立喆創立的L.Z.無框架甜點，推荐最潮三強吸客；以檳榔心芋布蕾獲得台中十大伴手禮首獎的DAY BY DAY 網美餐廳，主打買三送一，網購代送防疫免出門。甜點名品微熱山丘推限定款「新年旺來禮盒」，隨盒附贈新春小斗方，傳遞旺來豐收祝福。

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▲世界甜點冠軍陳立喆創立的L.Z.無框架甜點，推荐最潮三強吸客，圖為國王派千層酥。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.29)

× ▲世界甜點冠軍陳立喆創立的L.Z.無框架甜點，推荐最潮三強吸客，圖為國王派千層酥。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.29)

由陳立喆創辦的L.Z.無框架甜點，從「美學」、「食材」到「技法」全面打破框架，重新詮釋甜點。由他推荐的伴手禮三巨頭，包括國王派、黃金蜂蜜蛋糕及手熬生乳太陽餅，全是無框架最經典名品，陳立喆豪氣表示，任何一款送出手，保證客人歡心，主人不失禮。

▲台中網美餐廳DAY BY DAY採用在地食材檳榔心芋頭製做的布蕾蛋糕，獲十大伴手禮首獎。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.29)

× ▲台中網美餐廳DAY BY DAY採用在地食材檳榔心芋頭製做的布蕾蛋糕，獲十大伴手禮首獎。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.29)

以國王派為例，入口充盈杏仁及奶油香氣。陳立喆表示，每一個國王派都要花上

▲旺來餅外層是綿密桃山餅皮，上頭層層「鳳梨花」壓紋華麗綻放，寓含對未「來旺來豐收」的祝福。（圖／業者提供）

× ▲旺來餅外層是綿密桃山餅皮，上頭層層「鳳梨花」壓紋華麗綻放，寓含對未「來旺來豐收」的祝福。（圖／業者提供）

首度以「檳榔心芋布蕾」獲得臺中十大伴手禮首獎的網美餐廳DAY BY DAY，推出網購代送蛋糕，在疫情延燒之際，不用出門也能送禮維繫情誼。即日起至2月28日，購買檳榔心芋布蕾、北海道生乳捲、莫札特和貝多芬等四款網路熱銷蛋糕，買三送一，平均價225元，超划算！獲獎的「檳榔心芋布蕾蛋糕」，結合臺中在地食材「檳榔心芋頭」，再搭配香醇濃郁乳酪蛋糕與牛奶布蕾，口感細緻多層次，難怪一出馬參加十大伴手禮比賽，即脫穎而出獲得首獎。

▲甜點名品微熱山丘推限定款「新年旺來禮盒」，隨盒附贈新春小斗方，傳遞旺來豐收祝福。（圖／業者提供）

× ▲甜點名品微熱山丘推限定款「新年旺來禮盒」，隨盒附贈新春小斗方，傳遞旺來豐收祝福。（圖／業者提供）

迎接金牛年，微熱山丘推出限定「新年旺來禮盒」，內含9個旺來餅，是以微熱山丘經典的酸甜鳳梨醬製作內餡，搭配滑順細緻的鹹香奶黃，一口咬下，酸甜滋味在舌尖交織盤旋，讓人內心盈滿幸福感。特別的是，旺來餅外層是綿密桃山餅皮，上頭層層「鳳梨花」壓紋華麗綻放，寓含對未來「旺來豐收」的祝福。另限定外包裝與布提袋，呼應年節氛圍，以滿載豐收的金牛為主視覺，整個予人喜氣洋洋節慶氛圍。