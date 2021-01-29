泰國女星交往大13歲富商 戀情照曝竟讓粉絲不反對了
四方報/綜合報導
2021-01-29 16:54:23｜2021-01-29 17:14:21
泰國知名年輕明星PunPun（Sutatta Udomslip）在去年3月宣佈穩定交往中，男友是大她13歲的富豪Bright（Anan Phutikchakorn）。消息一出，泰國網友都相當不看好，因為年紀過大，擔心兩人會有個性不合的問題。但Pun Pun近期曬出的兩人合照，甜密的互動讓粉絲們心都融化了，直言：「女神開心就好。」
據悉，近期是Bright的生日，PunPun因此曬出合照慶祝，許多粉絲見狀紛紛留言支持，認為從PunPun的表情可以看出她是真心愛著這個男人。雖然有年齡差距，但仍讓不少粉絲在看過照片後，因而轉為支持這對情侶。PunPun曾出演泰國青少年校園類型劇《荷爾蒙》，由於該劇在泰國相當火紅，連帶捧紅一票新生代演員，PunPun就是其中的主演之一。劇集結束後陸續接演其他作品，都是主要角色，包括《怨鬼之家》、《我死在去年夏天》和《鬥氣一家親》，人氣可說是居高不下。延伸閱讀：泰國最強男團成員是他！曾是乒乓球國手意外爆紅雖然知名度高，但她其實年僅23歲，出生於1997年的她，戀愛對象是36歲的大叔，因而讓不少人擔心會戀情不順，不過將近一年來兩人感情穩定、時常一同出遊，且看到她小女人和幸福的一面，多數粉絲也就放心了。