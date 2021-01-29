泱泱Cosplay蘿莉：男友指定可以！盼解鎖「暗黑寫真照」
記者羅凌筠/台北報導
2021-01-29 17:15:31｜2021-01-29 17:15:38
泱泱、林真亦今（29日）出席2021「橘子嘉年華」舞台活動，Cosplay《天堂M》經典角色「王族」及「槍手」，外形性感的林真亦私下藏有少女心，Cosplay最愛蘿莉角色，必備單品是蕾絲頭帶、白色蓬蓬裙、蝴蝶結襪帶，兩人當場模仿起女僕餐廳店員，甜喊「萌哎」口號，外出會嘗試這類型的可愛打扮嗎？泱泱說：「如果男友指定可以，大家請報名。」
泱泱加入《木曜4超玩》4年，去年還登台大體育館開唱，人生成就解鎖：「這輩子沒想過當歌手的感覺，可以跟本來就有在追的『告五人』合作，覺得好興奮，小迷妹的心情。」過年她將回台南老家，準備厚厚一疊簽名照回去發，她笑說：「女生想要坤達哥的簽名，阿公阿媽想要邰哥的，男士可能要溫妮、瑪利亞的簽名。」那KID的粉絲群？泱泱慌亂補上：「呃……還不會講話的小朋友們。」機智補救回來。 林真亦去年發現罹患子宮原位癌，她說：「現在身體狀況OK了，每3個月都去追蹤，因為化療會讓卵巢萎縮，我怕一個月連1顆卵都沒有，就直接去凍卵。」談到養生之道，她說：「早餐吃得滿健康，每周重訓3到4次，飲食以蛋白質為主。」不過抗癌期間讓她傻眼的是，有網友跑來攻擊她，說些「演藝圈就是淫亂」的風涼話，她無奈表示：「那次之後我懂了，有些人純粹為攻擊而攻擊，不要理會就好。」林真亦除了演戲，去年也嘗試主持、發行寫真書，她說爸爸刀子嘴豆腐心，故意嫌她：「妳這麼醜，拍什麼寫真？我很丟臉，朋友都看到妳穿這麼少。」但其實私下偷偷替她宣傳，根本口是心非。問及泱泱會不會想嘗試拍攝寫真集？她說有機會希望可以，私心想走暗黑路線，穿緊身皮衣，走貓女、龐德之類的帥氣風格。