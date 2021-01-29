最新財產申報曝光！唐鳳存款剩36萬 還背債1834萬
記者鄭宏斌／台北報導
2021-01-29 17:23:25｜2021-01-29 18:10:37
監察院今（29）日公布最新一期廉政專刊，格外引人注目的是，被日本媒體盛讚為「天才IT大臣」的行政院政務委員唐鳳存款僅有36萬餘元，相較於她上一次申報，還少了300餘萬元，另外唐鳳也背負債務1834萬餘元。此外，行政院長蘇貞昌的存款有2630萬餘元，比上次申報少了541萬餘元。
根據監察院最新一期的廉政專刊，唐鳳在2020年11月申報一筆土地、一筆建物，存款36萬4096元，債務1834萬1897元，主要為房貸。她在2019年申報存款397萬3572元，相較之下，一年下來存款縮水了減少300餘萬元。外界好奇的是，唐鳳的存款怎麼會這麼少？甚至還比有「最窮立委」之稱的洪申翰61萬存款還少。對此，唐鳳辦公室僅回應「「唐鳳就是依法申報」。另外，蘇貞昌與配偶詹秀齡申報5筆土地、一筆建物、一台汽車，存款2630萬6118元、6筆儲蓄壽險。另外，蘇貞昌信託5筆土地和3筆建物。蘇貞昌在2019年申報的存款有3172萬4659元，相較之下，少了541萬餘元。