蔡正元三問陳時中 爆料「吳立委」介入肺炎疫苗採購案
記者 陳弘志 / 綜合報導
2021-01-29 17:37:20
國民黨前副祕書長蔡正元今天(29)爆料某「吳姓立委」介入中央疫情指揮中心金額龐大的疫苗採購案，衛福部長陳時中只要求所採購的藥廠不得有中資背景即可。不過中央疫情指揮中心初步回應「沒有立委介入疫苗採購案」；蔡正元指控這是說謊，隨後公開他掌握的書面資料。
蔡正元表示，中央疫情指揮中心指稱「沒有立委介入疫苗採購」，這是公開說謊。他公布台灣一家香港公司「雅克臣」寫給上海復星醫藥公司的信，信中說了三件事，他也對衛福部提出「三問」。第一、有位「吳立委」向衛服部「反映」，他請問陳時中部長，這位「吳立委」是誰？又怎麼跟衛服部「反映」？又反映了些什麼事？「吳立委」背後的老大，又是那個大咖？才會讓陳時中這麼配合？第二、跟「吳立委」一起「反映」的人還有「信東柯總」，又是什麼人？「吳立委」和「信東柯總」又是什麼關係？陳時中應該對外說明。第三、陳時中的疫苗採購小組「石小姐」，她又是什麼角色？她能清楚傳達陳時中的指示，要求採購德國BNT輝瑞疫苗不得有中資背景，全案只要求雅克臣沒有中資背景即可。但據他掌握，雅克臣還要向上海復星醫藥公司報告，雅克臣表面上沒有中資，卻受中資指揮，他質疑雅克臣是「假港資、真中資」，呼籲陳時中應對外講清楚。對於蔡正元的指控，中央疫情指揮中心初步表示，全案沒有立委介入。