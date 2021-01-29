富邦金收購日盛金展延至3月23日 籲股東響應參與應賣
記者許家禎/台北報導
2021-01-29 17:39:51
富邦金控今(29)日公告，公開收購日盛金控申請展延，原預訂公開收購期間至2月1日止，將延長50天至3月23日止。富邦金控重申，本公開收購案可望創造日盛金控股東、客戶、員工三贏，懇切呼籲日盛金控股東響應，把握公開收購期間參與應賣。
富邦金指出，由於本次公開收購以公平會不禁止結合為成就條件之一，公司已於109年12月21日檢具相關文件向公平會提出申報，且公平會已公告受理本案，惟截至今日止尚未取得公平會之不禁止結合決定，故本公司依法向金管會申報並公告延長原預定公開收購期間。本公開收購案收購價格為每股普通股現金新台幣13.0元。本公開收購案預定收購之最高數量為3,772,452,281股(為日盛金控已發行普通股股份總數100%)，最低收購數量為1,886,603,386股(約相當於日盛金控全部股份總數之50.01%)。若參與應賣之普通股股數達最低收購數量，且依法取得公平會不禁止結合，本次公開收購條件即為成就。富邦金控日前宣布以每股13元收購日盛金過半股權，若成功收購將是國內首樁「金金併」案例，因此備受關注。但收購案進行中，就引發不少質疑，除了日盛金董總喊話收購價格與淨值差距不大，可能不會成功。民進黨立委更抨擊日盛金大股東中資疑慮未釐清前，金管會就急著通過此申請，有護航富邦金、幫中資脫產之嫌。甚至，還沒公布日盛金股價就先飆漲，認為恐涉內線交易，而這些質疑聲浪也讓富邦金收購之路面臨挑戰，顯示「金金併」沒想像中容易。雖然相關質疑，金管會都有做出澄清並未護航，但依舊成為市場話題。