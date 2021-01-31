影／外資喊台積電上千元股價卻回落 投資人真可再追高？
記者許家禎／台北報導
2021-01-31 10:05:33｜2021-01-31 10:07:28
「護國神山」晶圓代工廠台積電股價這幾天回落，600元大關暫時失守，但回顧之前屢創新高，之前大漲137元，漲幅高達25%，市值增加3兆多，外資甚至喊到上千元。先前台積電法說會上釋出利多訊息，但投資人想的是要不要獲利了結？或是要趁現在低點進場？有分析師認為，短線上確實可以分批獲利了結，但長期來看，不只護國神山，護國群山也是很好的標的，不用只拘泥在台積電一檔身上。
台積電5奈米已於去（2020）年下半年出貨，3奈米也預計2022年下半年量產，先進製程領先全球。而時序邁入2021年第1季，台積電預期高效能運算相關應用的需求、汽車電子領域回溫、以及智慧型手機的季節性影響，相較於近幾年來略為和緩等因素，都將支持公司業績成長。針對資本支出更是放大來到250億美元至280億美元，超乎法人預期，也讓市場大驚奇。再加上英特爾可能部分訂單轉至台積電，還有高通新一代手機晶片訂單回籠，都讓外資目標價不斷調高，從之前500、600元，到近期喊出800元，甚至千元以上。也因此，被網友喻為是「護國神山」的台積電，今年初1月4日收盤價536元，到近期突破600元，21日收在673元高點，今年以來股價大漲137元，漲幅高達25%，市值增加3兆多，也貢獻大盤約1000點。目前股價雖稍稍回落，但仍屬於高檔，投資人看得心癢癢，抱股的擔心高檔要不要先獲利了結，或是先趁這波回檔分批入市？為此，豐彥財經分析師謝晨彥指出，投資分長線跟短線，就短線的角度，可以分批獲利了結。但若從長線的角度來看，台積電資本支出又再度增加，代表客戶有需求，台積電蓋廠房將不斷添購設備，這時候受惠的都還是台廠，長期是可以續抱的。他說，台積電表現得好代表三個層面，一是因為晶圓代工很好，表示消費性電子產品賣得好，所以IC設計產業、封測產業應該會一路受惠，所以為什麼台積電大漲，聯發科漲、日月光也開始跟著漲。第二也代表台積電供應鏈會很好，因為台積電上來了，整個相關半導體設備廠跟著受惠。第三，台積電出色，整個科技產業好、股市也好，等於全台灣受惠，因為股民賺錢，消費也樂得更大手筆。至於有人會擔心長期的發展，謝晨彥指出，5G時代、電動車時代來臨，代表整個高效能運算相關應用需求爆發，而台積電調高資本支出也顯示對未來信心滿滿。只是有投資人在意買進的價格，他則說只要確定發展的方向，公司有前景，即便短線可能回檔，但大趨勢向上，永遠都不怕晚進場。謝晨彥說，當然台積電股價600元，一張股票就要60萬，有人可能買不下手，但現在有零股交易，一股只要600元，同樣可以成為台積電股東，每個月分批布局花個3000元買個5股，之後積少成多，也有機會累積出1張台積電的股票，即使是年輕人也可以很大聲說「我在做半導體的生意」！「買不起或不可能永遠靠『護國神山』台積電，那我可不可以靠『護國群山』？」謝晨彥點出另一種思考方向！他指出，因為疫情與5G、大數據與電動車時代來臨，半導體需求只會越來越多，預估今年明年都還是榮景，因此除了台積電外，其實也可以考慮聯發科、鴻海、日月光、台達電等大型標的，或是一籮筐包下這些標的的ETF，強調跟上行情的方法很多，也不必眼光只放在台積電上。