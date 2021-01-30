22歲越南網美仙氣爆棚！網友看照驚：少女版章子怡

章子怡近期推出電視劇作品《上陽賦》，是她出道26年以來首次接拍電視劇，然而一開播卻因外型與劇本中15歲少女設定明顯不搭而引來網友揶揄。近期，一位越南女模因撞臉章子怡在中文圈意外走紅，然而她卻比章子怡多了不少青春少女感，讓大批網友直呼上陽賦應該找她來演。

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根據越南媒體報導，出生於1999年的越南女模阮敏霞（Nguyen Minh Ha）現居河內，從20歲開始當自由模特兒，累積兩年平面拍攝和MV拍攝經驗。據悉，由於她相貌並非主流亞洲審美，因此她剛開始從事模特兒時曾覺得矮人一截而感到自卑，但最終在朋友鼓勵下學會了喜歡自己。

▲一位越南女模因撞臉章子怡在中文圈意外走紅。（圖／翻攝自IG）

而阮敏霞外型與章子怡十分相似，不僅同樣擁有骨感、稜角分明的五官，還散發著一種古典美，但今年22歲的她明顯比41歲章子怡更有青春少女的秀麗氣質，也因此讓一眾網友紛紛直呼讓她演《上陽賦》會更適合。

#越南模特撞臉章子怡的主題標籤在微博上了熱搜，更引發媒體爭相報導，這也引起阮敏霞的注意，她昨（26）日在IG發限時動態截圖熱搜榜，並寫道：「誰可以跟我解釋，發生了什麼事情？OMG」。