俄國網紅在峇里島開遊艇趴　全程未戴口罩慘遭當局遣返

綜合外媒報導，這名俄羅斯網紅謝爾蓋（Sergei Kosenko）在IG擁有近五百萬名粉絲，他去年12月疑似為了博取關注，騎機車載著朋友從一處碼頭衝入海中，並自拍影片上傳至網路，引發當地民眾不滿。不少網友抨擊謝爾蓋的舉動不僅危險，也是一種不尊重的表現，許多峇里島知名歌手、藝人也都在社群媒體上公開譴責他的行為。
事件發酵後，當地執法機關介入釐清其是否違反相關法規，在調查過程中，警方意外發現謝爾蓋在1月11日與朋友開派對時，全程未戴口罩、也沒有維持社交距離，還將派對照片PO網，觸犯當地防疫規範。根據印尼 2011 年新訂的移民法規，外國籍人士若做出危害安全、擾亂社會秩序、抑或是不尊重當地風俗民情、違法等行為，移民機關可以透過行政命令撤銷其居留簽證並將人遣返。
峇里島法律與人權部部長 Jamaruli Manihuruk 表示：「謝爾蓋先前因為做了一項危險的特技行為而引發爭議，雖然該行為據調查沒有觸法，然在我們調查的過程中發現，他忽視防疫規定開趴群聚，違反了移民法規」。
不僅如此，謝爾蓋也被發現違反旅遊簽證規定從事商業行為，他被發現受聘於一間公司作為親善大使引進資金，還參與一些行銷的生意活動。綜合當地警方找到的證據，當局決定撤銷其簽證並於24日將謝爾蓋遣返回俄羅斯。
目前在峇里島的外國人約有3萬人，而今年已經有五名外國觀光客被遣返。峇里島當局表示，多數外國旅客觸法被遣返都是因違反簽證規定從事商業活動。