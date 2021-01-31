俄國網紅在峇里島開遊艇趴　全程未戴口罩慘遭當局遣返

一名俄羅斯網紅去年在峇里島騎乘機車衝入海中引發當地網友輿論譴責，近日又被發現違反防疫規定和相關移民法規，於24日遭峇里島當局遣返回國。

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綜合外媒報導，這名俄羅斯網紅謝爾蓋（Sergei Kosenko）在IG擁有近五百萬名粉絲，他去年12月疑似為了博取關注，騎機車載著朋友從一處碼頭衝入海中，並自拍影片上傳至網路，引發當地民眾不滿。不少網友抨擊謝爾蓋的舉動不僅危險，也是一種不尊重的表現，許多峇里島知名歌手、藝人也都在社群媒體上公開譴責他的行為。

事件發酵後，當地執法機關介入釐清其是否違反相關法規，在調查過程中，警方意外發現謝爾蓋在1月11日與朋友開派對時，全程未戴口罩、也沒有維持社交距離，還將派對照片PO網，觸犯當地防疫規範。

▲俄羅斯網紅去年在峇里島騎乘機車衝入海中引發爭議，近日又被發現違反當地防疫規定遭峇里島當局遣返回國。（圖／翻攝自IG）

根據印尼 2011 年新訂的移民法規，外國籍人士若做出危害安全、擾亂社會秩序、抑或是不尊重當地風俗民情、違法等行為，移民機關可以透過行政命令撤銷其居留簽證並將人遣返。

峇里島法律與人權部部長 Jamaruli Manihuruk 表示：「謝爾蓋先前因為做了一項危險的特技行為而引發爭議，雖然該行為據調查沒有觸法，然在我們調查的過程中發現，他忽視防疫規定開趴群聚，違反了移民法規」。

不僅如此，謝爾蓋也被發現違反旅遊簽證規定從事商業行為，他被發現受聘於一間公司作為親善大使引進資金，還參與一些行銷的生意活動。綜合當地警方找到的證據，當局決定撤銷其簽證並於24日將謝爾蓋遣返回俄羅斯。

目前在峇里島的外國人約有3萬人，而今年已經有五名外國觀光客被遣返。峇里島當局表示，多數外國旅客觸法被遣返都是因違反簽證規定從事商業活動。