高雄出現首例漢他病毒個案　衛生局：周邊9里明天大消毒

國內出現今年首例漢他病毒症候群（出血熱）病例，疾管署表示，今年首例漢他病毒症候群病例為居住南部之50多歲男性，

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高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，

潘炤穎說，

「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，

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