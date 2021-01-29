高雄出現首例漢他病毒個案 衛生局：周邊9里明天大消毒
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-29 18:32:47
國內出現今年首例漢他病毒症候群（出血熱）病例，疾管署表示，今年首例漢他病毒症候群病例為居住南部之50多歲男性，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，該名漢他病毒個案今（29）日確診，目前預定明天進行周邊400公尺、9個里的環境大消毒。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，苓雅區出現一位50多歲的男性患者1月8日到診所就醫，主訴疲倦虛弱，到1月15日症狀加重，並出現發燒、盜汗情形，經就醫收治住院，1月18日通報為漢他病毒並進行採檢，經過兩次的採檢，今日確診為漢他病毒的感染個案。潘炤穎說，從1月18日第一次通報開始，就已針對個案住家以及同住家人，還有周邊範圍400公尺進行相關的捕鼠、滅鼠，及監測工作，到目前為止兩名同住家人並未出現症狀，並在設置的 55個鼠籠抓到了14隻老鼠，包括有8隻錢鼠和6隻溝鼠，都是屬於環境經常出現的鼠類病媒之一。個案確診後市府也召集了包含區公所、周邊的市場、學校、攤集場以及公園綠地等主管機關預定在明天進行周邊400公尺、9個里的環境大消毒，並發給附近家戶一些相關的消毒用具，像是漂白水，讓民眾在大掃除的時間點，也能同步進行環境的大消毒。潘炤穎強調，漢他病毒是藉由老鼠進行環境傳染的傳染病，「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，「不讓鼠來」就是讓環境中夠讓老鼠賴以為生的食物消失；「不讓鼠吃」像是廚餘桶或者是一些菜渣、剩菜、剩飯，這些儲物桶加上蓋子，讓老鼠不易取得食物；「不讓鼠住」是減少環境中堆積的雜物，甚至於隱蔽的場都必須進行例行消毒。潘炤穎也呼籲民眾，現在正值歲末年終的時候，大家一起動手大掃除、消毒，才能夠維持身體健康，但要特別提醒市民朋友，進行環境清潔時務必戴口罩，因為在環境中殘留的一些漢他病毒，容易藉由揚塵，經吸入或不慎誤食，而感染上相關症狀。