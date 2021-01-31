全台最療癒打卡點在新北！「沐心池」秘境在IG爆紅

因為疫情關係使得國旅大爆發，讓人紛紛上網搜尋「哪裡有秘境、隱藏版景點」，只為了拍出與別人不同的旅遊IG照片，而去年中新北高灘處公布在樹林河濱打造全新療癒系打卡點「沐心池」消息一出，就讓許多人超期待開放日的到來。終於將在01/22正式對外開放，為新北秘境景點清單再添一個美景。

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▲新北最療癒景點「沐心池」。（圖／Taipei Walker提供）

× ▲新北最療癒景點「沐心池」。（圖／Taipei Walker提供）

以心型設計打造出全新的「沐心池」，一旁規劃老人、小孩都能在此漫步的碎石步道，讓人在一整排的烏心石樹下散步、欣賞沐心池的美景，到了初春的時候還能聞到淡淡的烏心石花香。

▲沐心池旁也有步道讓老人、小孩都能在此漫步。（圖／Taipei Walker提供）

× ▲沐心池旁也有步道讓老人、小孩都能在此漫步。（圖／Taipei Walker提供）

坐落在綠地之中的「沐心池」，在設計上保留了周邊的生態環境，並種植大量台灣原生植物打造一座綠地景觀，並且新增五張躺椅讓人躺著拍出絕美的藍天白雲、具有張力感的樹木的美照，享受都市中的愜意感。

▲（圖／Taipei Walker提供）