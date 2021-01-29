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立院三讀中央政府總預算　歲出刪減256億

記者吳承翰、呂炯昌/台北報導

2021-01-29 19:35:32

立法院、總預算、游錫堃
▲立法院總預算案三讀通過，刪除256億歲出。　（圖／記者呂炯昌攝）

立法院第二會期臨時會今（29）日最後一天，在歷經5個小時的表決下，三讀通過110年度中央政府總預算，原先歲入編列2兆450億元、歲出編列2兆1615億元，審議後歲出減列約256億元。

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立法院自1月11日起召開臨時會，處理110年度中央政府總預算案、國營事業預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案。其中，前瞻預算已於19日三讀通過，至於國營事業預算案，朝野黨團日前同意將列為下會期優先處理議案。

中央政府總預算案，原列歲入編列2兆450億元，較去年度2兆1070億元，減少620億元，約減2.9%；歲出編列2兆1615億元，較去年度2兆776億元，增加839億元，約增4%，審查共計減列約256億元，而包括各單位委辦費，全面統刪5%、赴中旅費統刪40%、軍事裝備設施統刪3%、政令宣導費統刪20%。

立法院歷經多日協商，審查3600多項預算提案，不過仍有100多案未獲得朝野共識，保留至今天院會表決。

保留案包含時代力量提案請內政部評估現行國徽是否有更改必要、民進黨團提案中火10部燃煤機組2035除役等案，在民進黨人數優勢下，都順利過關；至於國民黨立委要求國教署3個月內提出「校園禁萊豬」書面報告、國民黨立委提案凍結「潛艦國造」、新式高級教練機研製等國防預算，以及刪減行政首長特別費等案，民進黨都以人數優勢否決。

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