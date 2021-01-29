羽球／贏了！逆轉擊敗泰國一姐 戴資穎挺進年終賽4強
記者吳政紘/綜合報導
2021-01-29 19:51:13｜2021-01-29 19:52:00
在泰國舉行的世界羽球年終賽，今天女單由「世界球后」戴資穎出戰泰國「一姐」Ratchanok Intanon（依瑟儂），結果小戴以23:25、21:12、21:9擊敗對手，順利挺進年終賽4強。
小戴分組首戰以19:21、21:12、21:17逆轉擊敗辛度，第二戰爆冷輸給Chochuwong。此前，小戴自2013年開始連續獲得年終賽資格至今，4度闖進決賽，收獲2冠2亞。這場比賽小戴贏球就可以晉級，看得出她壓力也很大，一開賽Ratchanok Intanon失誤較多，雙方緊咬，逼到10:10平手，小戴回球出界，反倒讓Intanon取得領先，不過小戴不愧是球后還是一路追到15:15平手。眼看Intanon就要聽牌，但小戴硬是逼出21:21，雙方都互不相讓，最後小戴硬是以23:25輸掉首局。次局小戴開始就連拿4分，頻頻殺球成功，加上一記「背後回球」，反而以8:3領先，進入狀態後，戴資穎持續發威，先拿到11:4，小戴美技連發，也順利以21:12扳回一城。決勝局小戴也開始吶喊為自己打氣，順利以4:2領先，Intanon遇到亂流，讓小戴殺球都順利得分，她也連續拿下8分，最終以21:9贏下，也讓自己順利晉級。