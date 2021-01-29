《緝魂》劇情燒腦看點多！張震、張鈞甯蹦出「最強演技」

由《目擊者》《紅衣小女孩》系列億萬票房導演程偉豪執導，張震、

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張震、張鈞甯相隔14

曾在電影《詭絲》中合作過的張震與張鈞甯，暌違

張鈞甯也回憶起過去跟張震的交手經驗，

▲張鈞甯（左）和張震這次升格為夫妻。（圖／威視）

從一個眼神看張震演技功力

張震坦言在《

而對飾演檢察官的張震而言，另外一個大挑戰是，怎麼透過檢察官身分的眼睛，看到整個案件，如何在有限的表演空間裡帶出懸疑感，那種懸疑張力是最難拿捏的，但張震辦到了。

▲張震靠雙眼與臉部表情飆演技。（圖／威視）

張鈞甯一鏡到底偵訊戲

張鈞甯在片中有一場非常長的會議室報告戲，

拍攝當天，

▲張鈞甯在片中挑戰多多。（圖／威視）

劇情超級燒腦

《緝魂》改編自小說《移魂有術》，其中最重要的點就是，片中的人可以通過某種技術，提取人類大腦中的RNA，並將這種物質植入到另一個人的腦袋中，而另一個人就有了另一個人的思維。簡單說就是，可以將人的思維轉移，也就是所謂的「靈魂」轉移。

於是乎，你看著他是她，而她又變成了他，層層鋪疊讓觀眾分不清故事的真面目，但也通過片中人物思維的轉移，令整個故事高潮迭起。而導演程偉豪的高超邏輯功力，更是功不可沒，他讓觀眾可以看得津津有味又不迷糊，這就是《緝魂》的精彩，大家可別錯過了。