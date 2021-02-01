命案清潔師／職業無法被認同 盧拉拉親曝工作秘辛
記者劉雅文／專題報導
2021-02-01 16:02:00｜2021-02-01 17:38:49
到府清潔，是一種常見的服務，但是命案現場的還原，可就大不同了。一手創辦「特殊清潔公司」的盧拉拉（化名），從殯葬業的禮儀師，轉戰環境艱困的清潔高手，屍水、腐敗的傢俱、空氣中刺鼻的味道，他都能一一「清潔」。
這不是一般人有勇氣選擇的行業，《NOWnews今日新聞》採訪團隊專訪盧拉拉時，除了一探這份特殊職業的祕辛之外，對他個人充滿好奇，「你難道不會怕鬼嗎？」他的回答令人印象深刻，他說他們沒有任何的禁忌，進入命案現場時，也沒有任何儀式性的行為，「我相信有鬼，但會不會遇到鬼、鬼會不會傷害你，我覺得是另外一回事，我們單純只是來做工作，應該不會有這方面的問題。」「從以前到現在看過的鬼片、鬼故事，他們說你會遇到鬼，只會有三種情形，第一個你愛的人、第二個你恨的人、第三個幫得了你的人，我三個都不是，我只是來打掃的人。」盧拉拉笑說，「如果（鬼魂）真的來了，好好看我們打掃吧！」聽起來很正向，但問起他是不是樂觀主義者時，他卻很直接地否認，說自己是一個悲觀主義者，做這份工作之後，根本樂觀不起來，無法正向看待每一件事都是好的，但盧拉拉不覺得悲觀是壞事，因為他認為「不過度樂觀，反而能看出一些問題所在。」工作成了一種難以喘息的壓力，盧拉拉想要釋放情緒，他開始把工作所看到的一切，都用文字寫下來，讓他換得一覺好眠。不過，不被社會、家人認同的工作，還有一個相當可怕的「後遺症」，到底支撐他做這行的動力是什麼？不是金錢，也不是興趣，而是守著這個社會的不完美。他總說，希望「命案清潔師」這職業能消失，因為他們看到了社會上的獨居死亡問題、自殺問題、低層弱勢問題，如果政府跟其他相關單位的努力，可以關懷這些人，那可能就真的不需要所謂的命案清潔了。也許有人覺得偽善，但採訪的當下，卻真實感受到他的情感，這算是整個採訪過程中，他最有溫度的一刻了。訪問的最後，聊到他的兒子，盧拉拉半開玩笑的告訴《NOWnews今日新聞》採訪團隊，「我兒子覺得爸爸是幽魂，一天到晚不見身影。」因為這份工作機動性很高，沒有人能預料命案的發生，必須隨時On Call。那兒子清楚他在做什麼嗎？他無奈地表示：「他以為他爸爸是收垃圾的，但才7歲要他理解什麼？」看似輕鬆地回答，但卻也道出這份職業不被認同的苦，他只盼望未來不會「子承父業」，因為那意味著，社會弱勢問題還在原地踏步。結束這次訪問後，更讓人深思生命的價值，想起盧拉拉提到，漫畫《火鳳燎原》的作者講過一句讓他印象深刻的話，「精彩不量力，起落是無常。」他的解讀是，你不需要過得特別好，但是你要知道生命怎樣過得精彩，不要去浪費時間，要為生命提供價值。不知道看完盧拉拉故事的人，能不能也有新一層的體悟？
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