罷捷公辦說明會明登場 罷韓領銜人挺黃捷
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-29 21:28:15｜2021-01-29 21:35:30
黃捷罷免案公辦電視罷免說明會，將在明（30）日上午9點登場，黃捷今（29）日指出，將會如期參加說明會，而當初罷捷勾選不同意，明天是否出席不得而知，罷韓領銜人陳冠榮則在晚間相挺黃捷，並批評，當初韓國瑜不敢出席說明會，現在韓粉的提議人也不敢出席，這些都顯示罷捷行動的不具正當性。
高雄市議會第3屆第9選舉區議員黃捷罷免案公辦電視罷免說明會明天上午將登場，黃捷今日受訪時表示，會如期參加1月30日舉辦的公辦說明會，在說明會上也會向鳳山的鄉親報告這兩年問政的成果、為民服務的成果，相信在2月6日投票日，鳳山的鄉親一定會給予黃捷溫暖的支持，讓黃捷留在鳳山，繼續為鳳山的鄉親服務，當初罷捷方勾選不同意出席說明會，但她仍希望罷捷方能出席，讓鳳山鄉親理解罷免的理由為何？有個判斷的依據。罷捷發言人徐尚賢之前說，罷捷法定領銜人是位患有癌症的單親媽媽，身體狀況不佳，不克參加公辦電視罷免說明會，罷捷團體更曾寄出存證信函，請黃捷在同一天參加自辦的「鳳山子弟辯論會」，並問黃捷願不願意為了年輕世代，放棄只需念稿的說明會，參加有詰問交鋒的辯論會，但媒體今晚詢問罷捷團體是否出席公辦說明會及明日行程，發言人徐尚賢僅說：「明天的行程都是未知數，目前還無法確認告知，非常抱歉，大家辛苦了」。去年在罷韓公辦說明會唱獨腳戲的罷韓領銜人陳冠榮則是力挺黃捷，陳冠榮認為，當一個提案領銜人不敢出席這樣的說明會，正代表她對蒐集的提議書與連署書不負責任，同時也代表罷免黃捷的理由，無法公開被檢視，當初罷免韓國瑜的時候，韓國瑜不敢出席說明會，現在罷免黃捷，韓粉的提議人不敢出席說明會，這些在在都顯示罷捷行動的不具正當性，呼籲2月6日鳳山區的高雄市民勇敢站出來，投下不同意票，留下黃捷這位認真、理性的高雄市議員。