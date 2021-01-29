罷捷公辦說明會明登場　罷韓領銜人挺黃捷

黃捷罷免案公辦電視罷免說明會，

罷韓領銜人陳冠榮則在晚間相挺黃捷，並批評，當初

。

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高雄市議會第

當初罷捷方勾選不同意出席說明會，但她仍希望罷捷方能出席，

讓鳳山鄉親理解罷免的理由為何？有個判斷的依據

去年在罷韓公辦說明會唱獨腳戲的罷韓領銜人陳冠榮則是力挺黃捷，陳冠榮認為，

，現在