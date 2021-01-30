因疫苗供應鬧僵　歐盟與英國藥廠合約公布

（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國藥廠阿斯特捷利康與歐洲聯盟因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的疫苗供應減量發生爭執，歐盟執委會今天表示，雙方洽簽的疫苗買賣合約已公布。
這份合約是去年8月27日簽署，公布的版本有些部分經過修改，與發票等機密內容有關。歐盟執委會（European Commission）發表聲明說：「執委會樂見阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠承諾，就其參與歐盟疫苗戰略的執行，提高透明度。」法新社報導，歐盟發言人馬莫爾（Eric Mamer）說，原本保密的這項合約證明，阿斯特捷利康簽署的合約載明了交運日程，而不僅是「盡力」履行合約。馬莫爾表示：「因此就我們的認知，無庸置疑，我們獲得了阿斯特捷利康及其他所有藥廠的堅定承諾，將依據明確的時間表交貨。」阿斯特捷利康與歐盟簽署4億劑疫苗買賣合約，但這家英國藥廠上周出其不意地宣布，將減少對歐盟的供應量，原因是比利時的生產工廠出了問題，結果引發歐盟的憤怒回應。根據歐盟方面訊息，阿斯特捷利康原本預計在今年3月底前對27個歐盟國共供貨約8000萬劑，但後來阿斯特捷利康表示，供貨量將減少高達60%，僅有3100萬劑。歐盟去年已付高額預付款，如今嚴格要求履行疫苗供應承諾，並拒絕阿斯特捷利康與英國「先簽先得」的邏輯。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1100129