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因疫苗供應鬧僵　歐盟與英國藥廠合約公布

中央社

2021-01-30 06:00:23

▲英國藥廠阿斯特捷利康與歐洲聯盟因新冠肺炎疫苗供應減量發生爭執，歐盟執委會今天表示，雙方洽簽的疫苗買賣合約已公布。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國藥廠阿斯特捷利康與歐洲聯盟因新冠肺炎疫苗供應減量發生爭執，歐盟執委會今天表示，雙方洽簽的疫苗買賣合約已公布。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國藥廠阿斯特捷利康與歐洲聯盟因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的疫苗供應減量發生爭執，歐盟執委會今天表示，雙方洽簽的疫苗買賣合約已公布。
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這份合約是去年8月27日簽署，公布的版本有些部分經過修改，與發票等機密內容有關。
歐盟執委會（European Commission）發表聲明說：「執委會樂見阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠承諾，就其參與歐盟疫苗戰略的執行，提高透明度。」
法新社報導，歐盟發言人馬莫爾（Eric Mamer）說，原本保密的這項合約證明，阿斯特捷利康簽署的合約載明了交運日程，而不僅是「盡力」履行合約。
馬莫爾表示：「因此就我們的認知，無庸置疑，我們獲得了阿斯特捷利康及其他所有藥廠的堅定承諾，將依據明確的時間表交貨。」
阿斯特捷利康與歐盟簽署4億劑疫苗買賣合約，但這家英國藥廠上周出其不意地宣布，將減少對歐盟的供應量，原因是比利時的生產工廠出了問題，結果引發歐盟的憤怒回應。
根據歐盟方面訊息，阿斯特捷利康原本預計在今年3月底前對27個歐盟國共供貨約8000萬劑，但後來阿斯特捷利康表示，供貨量將減少高達60%，僅有3100萬劑。
歐盟去年已付高額預付款，如今嚴格要求履行疫苗供應承諾，並拒絕阿斯特捷利康與英國「先簽先得」的邏輯。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1100129
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