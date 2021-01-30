黃芳彥曾幫扁嫂藏6億珠寶 北檢正在釐清
新頭殼newtalk
2021-01-30 08:00:00
前新光醫院副院長黃芳彥因涉嫌洗錢，遭到檢方通緝，他已滯美10多年未回台灣，日前遭美國警方證實，他在車內舉槍自盡，震驚全台。檢方12 年前對他查扣一批珠寶、鑽石，這些是他幫扁嫂吳淑珍保管的75筆價值約6億元的珍貴珠寶，內容包含了顆5克拉裸鑽、翡翠鑽石項鍊、蕭邦名錶，這批鑽石珠寶價格高昂，目前由台北地檢署查扣，並且暫時放置台灣銀行的保管箱中，不過未來將要如何處置，北檢目前正在調閱卷宗釐清。
特偵組在民國97年間偵辦前總統陳水扁貪汙案期間，發現陳水扁當時遭到瑞士聯邦檢察署查扣的2100萬美元資金（約等於新台幣5億8806萬元），皆在94年底前用各種方式匯款到海外，特偵組發現，有一筆177萬美元（約等於新台幣4956萬元）的款項匯到黃芳彥新加坡帳戶，因此97年8月23日以證人身分傳訊黃芳彥說明，檢方並未發現有任何犯罪嫌疑。黃芳彥為扁嫂保管的這批珠寶，讓當年看過這些寶物的珠寶鑑定人員大吃一驚，表示「閃瞎了！」，因為這批珠寶的數量、質量在當年十分罕見，尤其有多顆直徑超過1公分的5克拉裸鑽、數十顆1克拉裸鑽，還有紅寶石項鍊、翡翠鑽石項鍊、鑽石胸針、翡翠戒指和耳環、蕭邦名錶，還有多件金條、金幣。這些珍貴的珠寶讓辦案人員大開眼界。特偵組曾在97年底搜索黃芳彥的住處和辦公室，只有查扣現金1000多萬元，沒發現珠寶與裸鑽，黃芳彥於同年11月3日向新光醫院請假離境到美國，原本規劃20多天後回台，但因為扁案情勢逐漸不利，因此黃芳彥向新光醫院請辭，並且滯美不歸。98年1月23日，黃芳彥打了越洋電話向檢方自白，說出替吳淑珍保管珠寶的藏放地點，因此特偵組二度搜索了黃芳彥的辦公室，在他的西裝口袋以及住家搜出75筆裸鑽、珠寶，特偵組查扣珠寶後幾個小時，吳淑珍就遞狀陳報，供稱她曾委託黃芳彥幫她保管一批珠寶。而民國98年特偵組結束後，將手中的案件卷宗交由台北地檢署處理，這批贓證物也移交給北檢接管，因此北檢也依循特偵組先前的做法，繼續租用台銀保險櫃。由於黃芳彥因涉及洗錢卻滯美未歸，北檢通緝中，檢方未來可以透過外交部司法互助向美官方取得黃芳彥的死亡證明文件，也可以由黃芳彥家屬持文件回台辦理死亡除戶等資料後，以被告死亡為由，對黃芳彥涉案的官司進行不起訴處分。今日法務部長蔡清祥表示，台灣與美國有簽訂司法互助協定，因此兩國的司法互助管道暢通，若承辦的台北地檢署有需要對個案確認消息或是蒐集證據，法務部都會盡快和美方聯繫、立即處理。※ 新頭殼提醒您：自殺解決不了問題，請珍惜生命 ※
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