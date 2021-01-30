聯成化科林園廠大火 陳其邁要求環保局依法重罰500萬
記者郭凱杰、郭俊暉／高雄報導
2021-01-30 00:35:54｜2021-01-30 00:48:06
高雄林園工業區的聯成化學科技公司29日晚間8時30分驚傳大火，烈焰沖天，高雄市消防局獲報後出動大批消防人員前往搶救，初步了解，燃燒面積約300平方公尺，尚無傳出人員傷亡，高雄市長陳其邁也當場裁示要求環保局環保局依空污法32條重罰500萬元。
高雄市長陳其邁聞訊後立即前往了解狀況，當地居民也要求對聯成化科勒令停工，以保障他們生命財產安全。陳其邁表示，針對接二連三在林園的工安事件，已與經濟部長王美花連繫，市府與經濟部會合組一個聯合稽查小組，針對工安的製程到消防應變，做一次總體檢。如不符合工安規範或在制程上，不符相關法令規定，該停廠就停廠，一切以民眾公共安全優先。 陳其邁也表示，目前火場還清理，原物料與產品的損失尚需做調查，最重要的還是人民財產生命安全，要讓人民住得安心，初步了解起火原因，當然也不排除人為或應變機制有所疏漏，假如是人為疏失或應變機制不符相關規定，也會進行加罰。 高市環保局晚間20時40分左右接獲火警通報於14分鐘到達現場，立即至廠區內了解狀況，初步查處這次製程火警事故燃燒質物為鄰二甲苯、正丁醇及鄰苯二甲酸二異壬酯，因燃燒火勢猛烈及持續2個多小時，並產生大量濃黑煙，現場依據空污法第32條加重處分500萬元整。 環保局現場利用直讀式儀器進行周界環境偵測，另於下風處進行鋼瓶樣品採樣。經監測結果，該廠周邊及下風處未測得化學污染物，火勢於22時44分火勢撲滅。