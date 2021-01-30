中國不認BNO護照！港府跟祭4措施 親中官員：影響不大
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-30 06:41:29
英國政府日前宣布，1月31日起可開放持有英國國民（海外）護照（BNO護照）之港人申請移民英國，以做為對民主的支持，引發北京強烈不滿，於昨(29日)宣布不再承認BNO護照為有效旅行證件及身份證明，港府稍後也跟進祭出相關措施。對此香港保安局前局長、新民黨主席葉劉淑儀則認為，並不會對港人有實質上的影響。
綜合港媒報導，因應香港去年實施國安法，英國政府宣布向持BNO的港人提供入籍途徑，1月31日起開放申請。做為反制措施，中國外交部發言人趙立堅29日表示，中方將從英國開放BNO港人申請居留簽證的同日，就不再承認BNO護照為旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。趙立堅指控，英國的舉動公然違背中英之間的承諾，不但試圖把大批港人變成二等英國公民，還嚴重侵犯中國主權、粗暴干涉中國內政及香港事務，中方對此強烈憤慨，堅決反對。為了應和北京，香港政府也在29日晚間宣布，不承認BNO護照為有效旅行證件及身份證明，並自31日起不能用於香港出入境，特區政府也將自同一天起採取以下措施：一、BNO護照不能用於在香港出入境，相關香港居民可繼續以其香港特區護照或香港永久性居民身分證用於在香港出入境。二、BNO護照不得在香港作為任何形式的身分證明，相關香港居民可繼續以其香港永久性居民身分證用作身分證明。三、乘客登機前往香港的航班時，航空公司須要求相關香港居民出示其香港特區護照或香港永久性居民身分證，以作證明。四、未持有其他有效旅行證件的非中國籍香港永久性居民可向入境處申領簽證身分書，以作國際旅行之用。中英之間的這場BNO大戰，連帶也讓其他國家開始擔心自家公民在港的安危，不過香港保安局前局長、親中建制派政黨「新民黨」主席葉劉淑儀認為，該決定是為打擊BNO的國際流動性和認受性，對港人無實質影響，因為很多港人都持有特區護照。此外，持BNO到其他國家是否有效，則由該國家決定，而即使BNO不被北京承認，對香港人到內地也沒有影響，因為港人是用回鄉證入境。