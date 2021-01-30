GameStop飆漲背後推手曝光！34歲財顧引發散戶軋空戰
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-30 08:22:02｜ 2021-01-30 08:33:22
▲34歲的財務顧問齊斯‧吉爾，被認為是這場GameStop散戶軋空戰的幕後推手。（圖／翻攝自每日郵報）
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▲34歲的財務顧問齊斯‧吉爾，被認為是這場GameStop散戶軋空戰的幕後推手。（圖／翻攝自每日郵報）
美國遊戲零售商GameStop引發的散戶和華爾街機構鬥爭風波仍在延燒，不僅促使GameStop股價連日暴漲，這場「史詩級軋空」背後的推手也被起底。有外媒爆料，來自美國麻薩諸塞州(Massachusetts)的34歲財務顧問齊斯‧吉爾(Keith Patrick Gill)，就是帶動這波GameStop軋空漲勢的藏鏡人，運用YouTube、Reddit論壇等社交媒體，成功吸引許多散戶進場GameStop，軋空了那些對沖基金。
綜合《每日郵報》等外媒報導，吉爾曾在保險業巨頭萬通(MassMutual)工作，對財務應有一定的認識與專業知識，而不是一般的散戶，平常以「Roaring Kitty」(咆哮小貓)的帳號經營YouTube，同時也會在知名論壇Reddit的「下注華爾街(WallStreetBets，WSB)」社群上，以「DeepF***ingValue」的名義撰寫文章。
報導指出，早在半年前，也就是2019年9月，吉爾就首度在Reddit論壇發文，聲稱自己看好GameStop的潛力，雖然它暫時因業務落後和疫情打擊而股價低迷，但仍有股價暴漲的可能，還秀出對帳單證明買入了大量期權和股票，吸引了許多散戶一起做好該股。
至於引起近日這起「多空大戰」的原因，則是因為做空機構香櫞研究（Citron Research）上週發文表示看衰GameStop股票，認為GameStop的股價被高估，甚至說買入該股的散戶都是傻瓜，直言這支股票很快會跌到20美元。此番言論引起鄉民不滿，齊來號召購入GameStop股票，槓上做空機構，也讓吉爾的貼文及影片受到更多關注。近日趁著
GameStop股價狂飆之際，吉爾還曾發布截圖，內容顯示過去數月他一共投資約74萬美元在GameStop的股票上 ，如今價值已逼近4800萬美元。
此外，免費交易平台羅賓漢(Robinhood)日前限制GameStop等股價波動的股份一事，也引發眾多網友、用戶批評，只好宣布由週五起容許「有限度買入」GameStop股份，結果刺激其股價於週五報復式反彈64.61%，收報325美元，散戶投機交易現象嚴重干擾美股市場，導致道瓊工業指數29日大跌620點，失守30000點大關。
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不過，GameStop的事件也衍伸出不少爭議，有律師認為，吉爾和其他Reddit用戶的言論可能會引起監管機構的調查，是否有違法疑慮還須進一步釐清，萬通公司也表示吉爾已不是該公司員工。