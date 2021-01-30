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有手機網路吃到飽卻還裝WIFI？知情人笑揭5重點：別後悔

編輯中心/綜合報導

2021-01-30 09:41:25

▲有手機網路吃到飽卻還裝WIFI？知情人笑揭5重點。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲有手機網路吃到飽卻還裝WIFI？知情人笑揭5重點。（示意圖／翻攝自pixabay）
現代人是活在「網路世代」，許多人「手機網路」更是都辦「吃到飽」，也因此近日就有網友在網路上表示疑惑「為何有手機網路吃到飽卻還要裝WIFI？」沒想到就有知情人揭露了5個重點，直言「不裝千萬別後悔」，引起熱議。
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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「家裡還需要有WIFI的卦」的文章表示，「家人手機都是吃到飽網路了，原本家裡有某電信的WIFI，就給它也停掉了，反正筆電平板吃手機的網路就好，何必每個月還繳WIFI的錢，後來發現親戚家也是這樣，有沒有WIFI還有什麼需求需要在家庭使用的卦？家庭WIFI應該很快就消失了吧」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有知情人揭露了5重點，留言區蓋起高樓。
▲有知情人認為「家庭WIFI」不可或缺的因素有5點，分別為「監視器」、「智慧保全」、「智能居家」、「電視」和「基地台爭議」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲有知情人認為「家庭WIFI」不可或缺的因素有5點，分別為「監視器」、「智慧保全」、「智能居家」、「電視」和「基地台爭議」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
網友們紛紛留言表示「就算在台北，房間永遠收不到訊號没WIFI就沒網路」、「我都用WIFI，又快又穩」、「吃基地台網路因為傳輸距離比較耗電」、「現在吃到飽方案開熱點都會限流量」、「速度差很多...」、「你改天去住收訊不好的地方就繼續用手機吧」。
甚至更有知情人認為「家庭WIFI」不可或缺的因素有5點，分別為「監視器」、「智慧保全」、「智能居家」、「電視」和「基地台爭議」，「當你家附近基地台被抗議拔掉時你就懂了」、「裝監視用的」、「電視吃WIFI」、「有些手機要用WIFI，才能更新或登入」。（編輯：王柏文）
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