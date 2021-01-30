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快訊／國內本土會再+0？下午2點陳時中坐鎮說明

記者許家禎/台北報導

2021-01-30 10:06:36｜2021-01-30 10:43:20

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（29）日召開臨時記者會，說明防疫相關作為。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）日將召開臨時記者會，說明防疫相關作為。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心今（30）日為因應COVID-19疫情，14:00將由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜，外界關注是否還有境外移入個案，以及衛福部桃園醫院群聚案是否有新增案例。
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中央流行疫情指揮中心昨(29)日公布，國內新增4例境外移入COVID-19確定病例，分別自菲律賓(案897至899)及南非(案900)入境，沒有國內本土案例。
至於衛福部桃園醫院群聚案，指揮中心指出，針對案889感染源調查，匡列236位相關人士的血清抗體全都是陰性。而889感染源，目前幾乎可確定是院內感染，可能是來自環境接觸或是無症狀患者感染。統計部桃案居家隔離人數共計4033人
目前國內累計151,837例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含148,478例排除)，其中899例確診，分別為789例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、813人解除隔離、79人住院隔離中。
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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