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市長前哨戰！馬英九陪蔣萬安發春聯　馬談「自然的發展」

記者 陳弘志 / 台北報導

2021-01-30 10:17:55

前總統馬英九30日一早陪國民黨立委蔣萬安在台北市五常街口發放春聯，記者問馬是否支持蔣萬安參選台北市長。（圖／記者葉政勳攝，2021.1.30）
▲前總統馬英九30日一早陪國民黨立委蔣萬安在台北市五常街口發放春聯，記者問馬是否支持蔣萬安參選台北市長。（圖／記者葉政勳攝，2021.1.30）
前總統馬英九今天(30)一早陪國民黨立委蔣萬安在台北市五常街口發放春聯，對於馬英九是否支持蔣萬安代表國民黨參選台北市長，馬英九只說「我來發春聯，如果能幫他（蔣萬安）增加聲勢，只能說那是自然的發展」，頗有相挺之意。
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▲前總統馬英九30日一早陪國民黨立委蔣萬安在台北市五常街口發放春聯，記者問馬是否支持蔣萬安參選台北市長。（圖／記者葉政勳攝，2021.1.30）
▲前總統馬英九30日一早陪國民黨立委蔣萬安在台北市五常街口發放春聯，記者問馬是否支持蔣萬安參選台北市長。（圖／記者葉政勳攝，2021.1.30）
記者問蔣萬安未來是否願意向國民黨大老們逐一請教？蔣萬安回答，如果能有時間的安排，他當然願意。他今天是跟馬前總統一起在街頭發春聯，因為馬前總統的新款春聯剛推出，正好在他選區發送，他自己也有新春聯要發，因此兩人今天就一起發春聯，算是向民眾「拜早年、發春聯」。
記者問「聽說韓國瑜也可能選台北市長？」蔣萬安表示，現在距離2022年六都市長選舉還有２年時間，他強調現在民眾最迫切關心的議題，絕對不是選舉，而是如何確保國人與下一代的食安，與勞工保險年金改革方案何時推出，還有年輕人的低薪、高房價問題，以及勞動基金運用局爆發的「挪用勞動基金炒股」弊案，至今政府仍不願啟動行政調查，這些都應該給民眾一個交代。蔣萬安強調，對他來講，就是堅守自己的崗位，把眼前的工作做好，持續幫民眾發聲，持續爭取人民的權益。
記者追問「你說蔣經國是你學習的榜樣，但是遭到對手批評」，蔣萬安回答，蔣經國是民眾愛戴的前總統，歷次民調他都是第一名，相信他是民眾最懷念的總統。
馬英九和蔣萬安今天在五常街口合體發放春聯，不少民眾排隊等著領取，馬英九和蔣萬安一一致送民眾自己最新款的春聯，並親切與民眾合影留念，隨後拜訪市場攤位向民眾致意。
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