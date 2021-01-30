抗疫不力　彈劾陰謀籠罩巴西政壇

（中央社記者唐雅陵聖保羅29日專電）巴西總統波索納洛與副總統莫勞間關係日趨敏感，國會反對黨派議員以防疫不力為由醞釀彈劾總統，政壇壟罩在陰謀論的氣氛中。
巴西環球電台「今日新聞」（Jornal Hoje）評論員薩迪（Andréia Sadi）指出，無黨籍的波索納洛（Jair Bolsonaro）多次公開表示，2022年競選連任不打算再由莫勞（Hamilton Mourão）擔任副手，波索納洛親信懷疑，莫勞可能不滿被架空，但不至於在背後搞小動作醞釀彈劾。波索納洛的軍方親信指出，正副總統目前只有兩條路可走，坐下來解決或打馬虎眼至2022年。新聞網站「對手」（O Antagonista）昨天爆料，莫勞親信找了多個國會議員討論彈劾事宜，指波索納洛在疫情間犯下諸多錯誤，強化波索納洛派認為副總統有意伺機扳倒總統的論調，正副總統身邊的軍方高層也出現歧異。波索納洛2個兒子、眾議員愛德華多（EduardoBolsonaro）和里約熱內盧市議員卡洛斯（CarlosBolsonaro）也多次公開批評莫勞，莫勞則嘲諷愛德華多攪亂巴西與中國的外交關係。巴西多名現役和退役軍方人士強調，儘管波索納洛批評莫勞，不過莫勞上任後效忠波索納洛，也不滿其親信在背後搞小動作，將他撤職。軍方人士稱許莫勞閱歷豐富，而波索納洛的不滿並非沒有原因。媒體報導企業家和政客稱讚莫勞，並私下認為莫勞比波索納洛更具總統風範。而波索納洛不斷放話，不喜歡媒體美言幕僚或親信。各政黨領導人評估，目前國會欠缺彈劾波索納洛的政治氣氛，主要推手是少數反對黨派議員。眾議院議長梅雅（Rodrigo Maia）認為，如果沒有群眾力量和國會多數支持，將難以發動彈劾。政黨領導人也認為，疫情如續惡化，民眾反彈力量可能大於政治操作，議員們在挺波索納洛與保住席位之間，將選擇自保。他們評估，除非能維持高民意，群眾不上街與經濟好轉，總統府方面認為只要同盟黨派議員擔任眾院議長彈劾案就會被駁回，這是錯誤的策略，波索納洛政府希望更新緊急援助計畫，這項計畫在去年疫情期間，維繫民眾的支持度。（編輯：廖漢原）1100130