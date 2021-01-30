保障供應！歐盟限境內疫苗出口 為英國排除北愛爾蘭挨批
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-30 10:50:45
新冠肺炎疫情肆虐全球，掌控疫苗似乎就能為抗疫增添更多希望，不少相對富裕的國家都砸錢搶購，分配權的問題也因此浮上檯面。歐盟29日宣布，未來在歐盟境內生產的疫苗，出口須先取得歐盟核准，以保障人民的權益；不過因一度動用緊急英國脫歐條款，限制出口新冠疫苗到北愛爾蘭，而引發北愛、英國和愛爾蘭不滿，也牽扯出複雜的邊界問題，隨後便撤回相關限制。
綜合英國《BBC》等外媒報導，為了確保歐盟人民能得到充足的疫苗，歐盟當地時間週五（29日）宣布，未來在歐盟境內生產之疫苗，須先取得核准才能出口，歐盟執委會也將設立一套機制，審查成員國疫苗外銷情形，有關限制預計將持續至 3 月底。不過提供給「新冠肺炎疫苗全球取得機制 (COVAX)」的疫苗則不受影響，該規定也豁免較為貧窮的國家，確保低收入國家的基本權利。然而尷尬的是，英國已於去年正式脫離歐盟，並在經過近一年的脫歐過渡期後，正式離開歐盟單一市場及關稅同盟，也簽署了新的英歐協定。在此次歐盟限制疫苗出口的過程中，英國也被排除在外，但同時歐盟卻也以「避免疫苗被越過愛爾蘭邊界送進英國」等理由，動用緊急英國脫歐條款，將限制新冠疫苗出口的規定套用到北愛爾蘭，引發爭議。根據英國脫歐協議的部分內容，所有產品都應能從歐盟經北愛爾蘭邊境進出，無需檢查，這主要是因北愛的特殊地位一直是英國脫歐僵局中的棘手難題，所以在脫歐有關協議中加以規定，以減緩邊界爭端。不過現在歐盟引用英國脫歐協議的緊急條款，限制新冠疫苗運入北愛爾蘭，防止疫苗經由當地流入英國，被指控違反北愛爾蘭和平協議與愛爾蘭邊境保持開放的約定。北愛爾蘭首席部長阿琳·佛斯特(Arlene Foster)形容，歐盟的做法是「難以置信的敵意行動」，英國首相強生(Boris Johnson)亦已向歐盟高層表達嚴重關注；歐盟遂於週五深夜發聲明，撤回先前的決定，但重申若發現有疫苗被經由北愛運往第三國或歐盟以外國家，歐盟也將行使權力阻止。
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