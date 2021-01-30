日副首相國會答詢　讚中華民國防疫超前布署

日本參議院預算委員會昨天召開時，最大在野黨立憲民主黨的副代表、參議員森裕子追究日本政府實施大型財政補助計畫「Go To Campaign」（包括振興國旅、餐飲業等）的對錯。2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情重挫經濟，日本政府去年7月下旬實施這項財政補助計畫。森裕子問：「麻生副首相，您很了解台灣的事情，能否告訴我們台灣的情況？」麻生答說：「這不是我所管轄的事務，不過，就我所知，馬英九政府下台後已政權輪替，馬英九是國民黨的，是極親中的人，我認為可能是基於經濟因素，所以當時台灣與中國走得很近。後來由民進黨執政，就沒那種關係了。至少在傳出有疫情後，台灣採取近乎封鎖國境的作法，毅然決然地斷絕與中國的往來。」麻生還說：「我不太清楚最近的情況，但就我所知，中國是台灣最大的貿易夥伴，當我聽到中華民國去年1月毅然決然地切斷與中國的往來，我很驚訝。那是為了不讓中國人把病毒帶進來所做的超前布署，我認為這是最厲害的。」森裕子在質詢麻生之前，問外相茂木敏充有關台灣在實施振興國旅補助方案時，確診者有多少人的問題。茂木答說，台灣去年7月1日起至10月31日間實施振興國旅補助方案，根據台灣衛生福利部公布的資訊，舉辦振興國旅的7月1日台灣確診者累計447人，去年10月31日累計556人。森裕子說：「我不是在問累計的數字，而是問單日確診數字。」茂木答說，首週（7月1日至7日）確診者2人；最後一週（10月25日至31日）6人。森裕子指出，（台日）確診者人數完全不同，台灣就是徹底做好防疫工作才開始實施振興國旅方案，也因此實施很順利。在聽完茂木、麻生的答詢內容後，森裕子說自己並非反對「Go To Campaign」，但如果不是像台灣那樣確實做好防疫才實施，是不行的。她語氣強硬地說，當初內閣會議決定實施「Go ToCampaign」就是認為疫情受到控制，但在疫情未受到控制的情況下就提前實施，才導致疫情爆發。她認為今年不可能再實施「Go To Campaign」，要政府審慎應對。日本首相菅義偉答說，今後「Go To Campaign」該怎麼處理，將觀察疫情，在聽取專家的意見後，再做出判斷。（編輯：黃自強）1100130