影／罷捷公辦說明會登場 罷捷領銜人落淚、黃捷問心無愧
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-30 11:06:54｜2021-01-30 11:55:05
高雄市議會第3屆第9選舉區議員黃捷罷免案公辦電視罷免說明會今（30）日上午登場，曾表明身體狀況不佳不克參加的罷捷領銜人劉辰芳突然現身會場，說明會中也數度拭淚表明反萊豬的立場，對此高雄市議員黃捷則說，希望領銜人身體健康，認為自己擔任議員期間沒有怠惰過，因此面對這次的罷免案「坦然面對、問心無愧」。
罷捷領銜人劉辰芳上台說明時，數度拿出衛生紙拭淚，哽咽說到自己經歷過6次化療，不想自己的孩子遭遇病痛、化療的折磨，為什麼議會萊豬零檢出表決時黃捷要落跑，黃捷不承認自己的錯誤，也說自己沒錯，讓人很生氣也很難過，要罷免市議員已經很困難，為何現在連蔡總統都要站出來幫忙，欺負小老百姓，不要吃毒豬肉有錯嗎？這次站出來是要讓孩子知道，自己會不惜生命代價捍衛孩子的健康。但劉辰芳第一階段發言後即離開會場，並未繼續參加第二階段的說明，罷捷團體發言人徐尚賢則說，先前就強調過領銜人劉辰芳的身體狀況是未知數，今天上午也是到最後一刻才把她接出來，領銜人一講完就嘔吐了，身體狀況非常不好，這就是她必須提前離場的原因，徐尚賢也痛批，罷捷團體下了辯論戰帖黃捷都不願意接受，只願意叫領銜人跟她來參加公辦的罷免說明會，根本是佔了領銜人的便宜。黃捷則表示，擔任議員兩年多來，一直竭盡全力在努力工作，在無論是在議會問政，還是地方服務，從來沒有怠惰過，因此面對這次的罷免案，是坦然面對、也問心無愧，特別感謝在2018年將她選出來的1萬8千多位市民，這份工作雖然充滿挑戰、艱辛，也要隨時接受外界的壓力，及許多不實的指控，但自己真的非常喜歡市議員這份工作，這兩年能夠這樣子一步一步的實現理想，衷心感謝。面對這次說明會的準備，黃捷說，因為最近議會召開臨時會，所以只能用零碎的時間做準備，時間的確蠻緊繃、蠻倉促的，上場時的確有點緊張，當然最後還是有努力的說出自己立場，2月6日這一場罷免案到底為什麼要投下不同意罷免票？因為真的不應該再讓這種報復仇恨的風氣繼續進行，變成連鎖效應，這件事是最重要的。黃捷強調，還是要拜託鳳山鄉親，2月6日一定要出來投下罷免票，如果大家不投票，鳳山就會少一席進步派的議員為大家服務，面對罷免團體鋪天蓋地不實的訊息，要一一解釋很難，但相信真理會越辯愈明，「我知道我很可能被罷免，無論我的任期是剩7天還是2年，都會努力到最後一刻，完成選民對我的託付，我是黃捷，謝謝大家」。