美股大跌、台股周線翻黑 春節封關在即拉回可逢低布局？
記者許家禎/台北報導
2021-01-30 11:08:51｜2021-01-30 11:10:00
受散戶投資者投機交易持續，市場籠罩於不安氣氛下，美股道瓊29日大跌620點，失守30000點大關。台股周五（29日）也開高走低，終場下跌277.57點，近一周線周線翻黑。投信投顧專家表示，全球疫情延燒，春節假期在即，短線難免拉回整理，但企業獲利與總體經濟的回升趨勢未變，這波正好可以清除不安定的籌碼，以目前的基本面趨勢，建議可適時、分批逢低布局。
針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，今年企業獲利可望維持兩位數成長率，然而，目前大盤評價處於高位，加上融資餘額來到15年來新高，全球疫情持續發燒，又在春節假期在即之際，短線上台股難免循技術面拉回整理。廖哲宏指出，元月以來，電動車概念與半導體業領漲加權指數，惟去年底表現優異的循環性類股，則因疫情漫延與股價漲多、短線獲利回吐賣壓湧現，表現相對疲弱。但總體來看，台股在這波整理後，料市場資金仍將重回電子類股。面對近期市場波動較大，廖哲宏表示，隨著農曆年假2月8日至16日逼近，長假效應浮現，由於台股相對歐美交易所休市8個交易日，短線籌碼離場實屬自然；不過，相對於自然人操作特性的反覆，更在意的是外資的後續動向。廖哲宏表示，現階段仍推論部分標的漲多後的實現獲利，是外資賣超的主要理由，然而全球嚴峻的疫情發展，是否延後基本面回升，進而壓抑外資持股信心，也將持續觀察此一訊息的後續發展。在題材面，廖哲宏表示，在各家車廠競相推出電動車款後，2021年可視為電動車普及的元年，不同於傳統汽車的封閉，電動車的開放架構特性將提供國內企業另一次的成長機會，電子業的4C結構將愈見成熟；從供應鏈的角度，缺料與漲價依舊持續，認為相關族群在股價整理後，仍可望走出新的格局。至於在缺櫃題材上，廖哲宏表示，相對去年底的一櫃難求，迄今缺櫃仍舊緊張，但已朝向正面發展，配合累積漲幅大，這是相關族群股價拉回的原因。對此，我們偏好從需求成長推升的漲價，供給面受阻造成的供需缺口則傾向從短期現象來解讀。展望後市，廖哲宏表示，儘管市場波動，但從目前訊息來看，企業獲利與總體經濟的回升趨勢未變，漲多的籌碼因素造成台股技術面拉回；不過看待這波修正，其實是有機會清除不安定的籌碼，拉長來看將有助於台股的中期發展；從技術面考量60日均線位於14500，以目前的基本面趨勢，建議可適時、分批逢低布局。永豐投顧也指出，台股已於1月底提前修正，預期2月17日開盤後，資金將逐漸回籠，大盤走勢可能先沈寂後揚升，指數底部15000點到15200點，指數高點16000點。封關前，買盤不會進駐，開紅盤後，消息面偏多，只是拜登紓困計畫可能會歷經幾番衝折，故在推薦個股方面以防禦型族群為主，如具備低PE及高殖利率的伺服器組裝廠、鋼鐵龍頭股，5G相關則續推晶圓代工、IC設計龍頭，PCB相關族群則看好運用於伺服器需求以及5G基站相關個股。