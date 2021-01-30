新增6例境外移入　自印尼、捷克、巴西入境

中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增6例境外移入COVID-19確定病例，分別自印尼(案901)、捷克(案902)及巴西(案903至906)入境。

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指揮中心表示，案901為本國籍40多歲男性，去(2020)年7月前往印尼，今(2021)年1月21日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案1月22日起陸續出現發燒、咳嗽及喉嚨痛等症狀，於1月27日主動通報後由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診。已掌握接觸者共17人，其中5人列居家隔離，12人列自主健康管理。

案902為本國籍20多歲女性，去年9月至捷克就學，曾接觸確診個案並於今年1月4日確診，後分別持有1月15日及22日兩次檢驗陰性報告，於1月25日搭機返台。個案1月27日入境時有嗅覺異常症狀，於機場採檢陰性後轉至集中檢疫所檢疫，1月29日二採陽性並確診；同班機接觸者調查匡列中。

案903至案906皆為本國籍，包括2名未滿10歲女童、40多歲男性及30多歲女性，為長期居住巴西之家庭，於1月20日舉家搭機返台，皆持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於住處居家檢疫；其中案905於1月24日起出現發燒及喉嚨痛等症狀，案903、案904及案906於1月27日陸續出現症狀，經通報後採檢陽性確診，為一起境外移入家庭群聚；同班機接觸者調查匡列中。