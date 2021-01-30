部桃群首宗死亡案例、7家人全住院 部桃協助處理後事
記者許家禎/台北報導
2021-01-30 15:05:49｜2021-01-30 16:16:03
部桃醫院群聚事件出現首宗死亡案例案907，由於907家人共7人都住院，因此部桃醫院將全力協助處理後事。指揮官陳時中今（30）日表示，一家人中有6人都確診，1人雖檢驗陰性但也一起收治，他說這家人壓力很大，處理相關後事會尊重家人，同時進行心理輔導諮詢。
部桃醫院群聚事件，今（30）日新增4例本土COVID-19確定病例，其中3例為案863之同住家人(案907、909、910)，研判與案863、864、865為一起家庭群聚案；另1例為案889之就醫相關接觸者(案908)。值得關注的是案907於1月18日採檢陰性後居家隔離，有慢性腎病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭等病史，於1月28日出現食慾不振、倦怠、發燒等症狀，1月29日因症狀持續且有咳嗽、呼吸困難症狀，安排採檢就醫檢驗陽性，於29日23點50幾分死亡。 指揮官陳時中表示，案907主要死因為新冠肺炎，因為年事已高，本身又有其他慢性病，因此選擇不急救。由於這家人7人中有6人確診，其中1人雖檢驗陰性(案864姊姊)，但仍全數收治隔。陳時中說，誰都不希望有死亡個案，真的很惋惜，由於案907家人都在住院，因此部桃醫院將依傳染病防治法，與家人討論後來處理後事。他說，全家人壓力都很大，強調將尊重家人意願，同時間也對家人進行心理輔導與諮商。統計截至目前為止，死亡案例有8例，分別為案19、27、34、101、108、170、197、907。其中案19於去年2月15日驗出，16日對外公告。而上一次死亡案例為8個多月前5月10日的案197。
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